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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Derbiden kurtulmak kolay olmadı

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

90 dakika boyunca F.Bahçe maçının yansımaları hissedildi.

FENERBAHÇE derbisinde hem hakem hem de sonuç travması yaşamıştı Galatasaray. Hakem kararlarının sonuca etkisi, üstüne Kadıköy’de 20 yıllık derbi kazanamama serisinin bitmemesi ve en önemlisi şampiyonluk için büyük avantaj yakalayacağı fırsatı kaçırması... Bu durumdan kurtulup, tekrar konsantre olup lige dönmek kolay değildi Galatasaray için. İlk yarım saatte, sıkıntının su yüzüne çıktığı bir bölüm oldu. Kayserispor’a verilen pozisyon sayısı ve pozisyonların veriliş şekli Galatasaray için hiç normal değildi. Yenilen gole Diagne ile hemen cevap verilmesi, sorunun büyümeden çözülmesini sağladı. Ama asıl maçın bittiği an kırmızı kartı ile beraber penaltının gelmesi ile oldu.

Diagne’nin goller atması, Emre Akbaba’nın istekli oyunu, Mariano’nun müthiş bindirmeleri ve temposu, Nagatomo’nun geri dönüşü öne çıkan performanslardı. Diğer taraftan, ilk yarı 3 gol atarak bitirmiş şampiyonluğa oynayan bir takımın, 1 kişi eksik oynayan rakibine karşı ikinci yarı hem tempoyu hem de gol sayısını artırmamış olması ise şaşırtıcı.

DAHA FARKLI OLMALIYDI

Maç boyunca saha içinde ve tribünde normal olarak hep geçen haftanın yansımaları hissedildi. Oyuncuların saha içi mücadele ve oyun isteklerindeki değişim, tribünlerin galibiyete ve atılan gollere rağmen coşkusunun az olması derbi etkisiydi. Yoksa, havası bozulmamış bir Galatasaray bu durumdaki Kayserispor’a ilk yarıda attığı kadar ikinci yarı da atabilecek bir takım.

TARAFTAR GÜCÜ LAZIM

ELBETTE yarış devam ediyor ve her şey değişebilir. Bunun için gelecek fırsata hazırlıklı olmak lazım. Kalan haftalarda Galatasaray taraftarını müthiş maçlar bekliyor. Çünkü, içerde oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçları, sıralamayı direk değiştirecek kadar kritik ve taraftarın doğru desteğine çok ihtiyaç duyulacak. Aslında, takımın yapamadığını ya da eksiğini taraftarın tamamlayıp işi bitirmesi gerekiyor.

BELHANDA BU SEFER OLMADI

FATİH Terim, cezalı Onyekuru’nun yokluğunda kenarda Belhanda’yı kullandı ama istediğini alamadı. Onyekuru’nun Galatasaray için anlamı, olmadığı maçlarda daha net anlaşılıyor. Fernando da uzun zaman sonra iyi maçlarından birini oynadı. Fernando iyi olduğunda, Galatasaray daha düzgün işleyen ve az sorun yaşayan bir takım oluyor. Rakibin eksik olması da önemliydi elbette ama bu Fernando’nun iyi oyununu gölgelemez. Galatasaray ve Fatih hoca, bu maçın ilk yarısını dikkate almalılar. Çünkü yaşanan sıkıntılar ve bunların sebebine verecekleri cevaplar, Galatasaray’ın kalan haftalardaki maçlarına ve ligdeki yerine ışık tutacak.

Maçın adamı: Mariano.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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