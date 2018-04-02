Çok eskidendi...
RIZA Hoca’nın Antalyaspor’un ve Trabzonspor’un başında iken Galatasaray’a karşı istediği sonuçları almış olmasının 2 sebebi vardı.
İlki, rakibini iyi analiz etmesi ve tedbirleri alması. İkincisi, elbette Tudor gibi bir hocaya karşı oynuyor olmasıydı.
Bugün ise, 2 tane etken önemli değişimin sebebi oluyor. İlki, Fatih Hoca’nın geldikten sonra takımın oyun planını pozitif değiştirmesi, ikincisi ise takımın iç sahada çok çoşkulu ve istekli oyunu.
TARAFTAR DEVREDE...
Tabi burada en önemli itici güç taraftar. G.Saray taraftarı son yıllardaki en bilinçli, en etkili taraftar konumunda. Oyuna nasıl ve nerde dahil olacağını, rakibi nasıl etkileyeceğini bilerek, küfür etmeden ve şampiyonluğa inanarak çok ciddi destek veriyor. Kendi oyuncusuna pozitif destek verirken, rakibe tam bir deplasman yaşatan Galatasaray taraftarı işini tam olarak yapıyor.
Maçın ilk çeyreği tam bir Galatasaray iç saha klasiği olarak geçti. Oyuna ve topa hakim olma, rakibe çok etkili ve doğru baskı ile net pozisyonlar...
Maçın başında gelen gol, Rıza Hoca’nın planlarına darbe vururken, diğer taraftan Galatasaray’ın baskı hissetmesini engelledi. İlk yarıda kaptan Selçuk’un direkt, çabuk ve öne pasları oyunun hızını artırırken, Gomis’in gelen topları saklama ve servis becerisi ceza alanı etkinliğini artırdı. Rodrigues, Nagatomo ve Mariano kenar hücumlarını organize ederken, en kritik final paslarını atamayan Belhanda işin erken bitmesine engel oldu.
KISA DEVRE...
İkinci yarı, hızlı hücumlardan geri dönüşlerin yavaş olması, Trabzon’un kazandığı topları doğru paslarla hücum yapması pozisyonlar yakalamasını sağladı. Fakat, Trabzon’un orta sahasını ayakta tutan Okay’ı defansın göbeğine çekmek orta sahayı, yakalanan ivmeyi ve hataları getirdi. Bu hamleyi de Gomis affetmedi ve maça noktayı koydu. G.Saray adına bu maçta ve gelecek haftalar adına sıkıntı olarak Belhanda gözüküyor. İsteği ve mücadelesi evet ama kalitesine göre basit sayılacak pasları verememesi ve maça dahil olamaması telafisi olmayan haftalarda G.Saray adına önemli eksiklik.
Maicon ve Serdar uyumlu ve etkili oynarken Burak Yılmaz’ı etkisiz hale getirdiler. Feghouli hem golünü attı hemde takım oyununa katkısı oldu.Donk ihtiyaç olduğunda sorunu halleden oyuncu olarak önemli koz haline geldi.
MAÇIN ADAMI: GOMIS
Mücadele, kalite, golcülük ve defalarca olduğu gibi yine maçın adamı Gomis.
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