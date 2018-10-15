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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.10.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

BİR ŞEY KAZANAMADAN ÇIKMAK

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Maçın başlangıcı ve ilk çeyreği yüksek tempolu, her iki tarafın geri adım atmadan birbirine baskı yaptığı, fazla mücadele içeren, bol pas hatası dolu bir bölümdü.

Rusya, beklenenden
fazlaca istekli ve sonuç odaklı
oynayınca gayet zevkli geçti ilk bölüm.
Lucescu, orta sahada kendini
emniyete almak için Okay’ın yanına
Mahmut ile başladı ama bu tercih
ne baskı yememizi engelledi ne de
topa hakim olmamızı
sağladı. Oğuzhan
da ilk bölümde
önde kalınca, savunmadan
top
çıkarmakta
çok zorlandık
ve bocaladık.
Lucescu,
yediğimiz
baskı ve adeta
geliyorum diye
bağıran gole kadar
seyretmeyip, Oğuzhan ile Mahmut’u
yer değiştirse, topa daha fazla hakim
olup nispeten daha az baskı yerdik.
Yediğimiz gol sonrası Rusya’nın hızlı
çıkışlarını engelleyemedik ama savunma,
çabukluğu ile açık kapattı.
DEĞiŞiR’ DiYE BEKLEDİK AMA...
İlk yarım saatlik bölümde Cenk,
Hakan ve Oğuzhan etkisizdi. Önde iş
yapmaya çalışan tek isim Cengiz Ünder’di.
İşin garibi, bir önceki maç rakip
kaleyi şutlarla döven oyuncularımız,
Cengiz’in haricinde şut denemedi.
İkinci devreye, ‘ya sahaya çıkacak
oyuncularda ya da çıkan
oyuncularda değişiklik olur’
beklentisi içine girdik ama ne Lucescu
oyuncu değiştirdi ne de oyuncular
kendini değiştirdi.

TEKNİK ADAM FARKI
· ‘MAÇI neden kaybettik?’ sorusunun
cevabı iki teknik adamda yatıyor.
Rusya’nın hocası Stanislav Cherchesov,
öndeyken golü düşünecek
oyuncuları alırken, Lucescu sanki her
şey yolundaymış gibi değişiklikler yaptı.
Hatta devre arası oyuncu değişikliği
yapmayarak bu sonuca çanak tuttu.

HÜCUMCULARIMIZ istisnasız kötü
oynayınca, savunma atılan uzun toplara
ya da yapılan koşulara cevap veremeyince
ilk pozisyonumuza 60. dakikada girebildik.
Karşımızda hızlı hücum yapmayı bilen bir
takım olsa çok zor anlar yaşardık.
Oyunun hiçbir bölümünde veya bölgesinde
etkili ve hakim olamadık. Bu durumu
değiştirecek adam da kenardan seyredince
mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Her maçtan birşeyler
kazanırsınız. Yenilseniz bile bir şeyleri
iyi yapar ve umut verirsiniz ama ilk defa bir
maçtan hiçbir şey kazanmadan çıktık.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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