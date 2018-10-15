BİR ŞEY KAZANAMADAN ÇIKMAK

Rusya, beklenenden

fazlaca istekli ve sonuç odaklı

oynayınca gayet zevkli geçti ilk bölüm.

Lucescu, orta sahada kendini

emniyete almak için Okay’ın yanına

Mahmut ile başladı ama bu tercih

ne baskı yememizi engelledi ne de

topa hakim olmamızı

sağladı. Oğuzhan

da ilk bölümde

önde kalınca, savunmadan

top

çıkarmakta

çok zorlandık

ve bocaladık.

Lucescu,

yediğimiz

baskı ve adeta

geliyorum diye

bağıran gole kadar

seyretmeyip, Oğuzhan ile Mahmut’u

yer değiştirse, topa daha fazla hakim

olup nispeten daha az baskı yerdik.

Yediğimiz gol sonrası Rusya’nın hızlı

çıkışlarını engelleyemedik ama savunma,

çabukluğu ile açık kapattı.

DEĞiŞiR’ DiYE BEKLEDİK AMA...

İlk yarım saatlik bölümde Cenk,

Hakan ve Oğuzhan etkisizdi. Önde iş

yapmaya çalışan tek isim Cengiz Ünder’di.

İşin garibi, bir önceki maç rakip

kaleyi şutlarla döven oyuncularımız,

Cengiz’in haricinde şut denemedi.

İkinci devreye, ‘ya sahaya çıkacak

oyuncularda ya da çıkan

oyuncularda değişiklik olur’

beklentisi içine girdik ama ne Lucescu

oyuncu değiştirdi ne de oyuncular

kendini değiştirdi.

TEKNİK ADAM FARKI

· ‘MAÇI neden kaybettik?’ sorusunun

cevabı iki teknik adamda yatıyor.

Rusya’nın hocası Stanislav Cherchesov,

öndeyken golü düşünecek

oyuncuları alırken, Lucescu sanki her

şey yolundaymış gibi değişiklikler yaptı.

Hatta devre arası oyuncu değişikliği

yapmayarak bu sonuca çanak tuttu.

HÜCUMCULARIMIZ istisnasız kötü

oynayınca, savunma atılan uzun toplara

ya da yapılan koşulara cevap veremeyince

ilk pozisyonumuza 60. dakikada girebildik.

Karşımızda hızlı hücum yapmayı bilen bir

takım olsa çok zor anlar yaşardık.

Oyunun hiçbir bölümünde veya bölgesinde

etkili ve hakim olamadık. Bu durumu

değiştirecek adam da kenardan seyredince

mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Her maçtan birşeyler

kazanırsınız. Yenilseniz bile bir şeyleri

iyi yapar ve umut verirsiniz ama ilk defa bir

maçtan hiçbir şey kazanmadan çıktık.