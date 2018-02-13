Aşırı doz...

Gomis’in, Sivasspor maçından sonra tazelenen ve toparlanan performansı ile ligin başındaki formuna dönmesi, Galatasaray’ı ve hücum çeşitliliğini başka seviyelere çekiyor. Rodrigues’in özelliklerini en verimli kullandığı bir 45 dakikada, rakibin ayakta kalması çok zordu. Galatasaray, Rodrigues’i bu şekilde kullanmayı sürdürürse hem çok etkili, hızlı kontra ataklar ve bol pozisyonlar üretir hem de rahat maç kazanır.

OLUMLU SİNYAL

Nagatomo, fırsatını bulduğu anda yaptığı bindirmeler, çabukluğu ve hücuma yaptığı katkı ile uzun zamandır iyi bir sol bek beklentisi olan Galatasaray taraftarınının özlemini giderecek sinyalleri verdi. Feghouli, kalitesini ve hızını kaleden uzak noktalar yerine sonuç alacağı yerlerde kullanmaya başlayınca, pozisyon sayısı ve oyundaki varlığı artmaya başladı.

Donk’un sade ama sert oyunu, kaptan Selçuk İnan’ın düzelen morali ve tecrübesi ile takıma liderlik yapması, Serdar ile Maicon’un uyumu öne çıkan detaylardı. Belhanda’nın istekli hali de dikkat çekti.

MARIANO ŞART

Linnes’in performansı, eğer takımda Mariano gibi bir oyuncu olmasa yeterli görülebilirdi ama Mariano varken, Martin Linnes vasat kalır. Belhanda, kendine tanınan fırsatları bu şekilde harcarsa, belki bu sezon oynamaya devam eder ama seneye başka takımda oynar.

İkinci yarı, yüksek başlayıp sonradan düşen bir tempoda oynandı. Ama düşmeyen, takımın pozisyon üretme isteği ve kalitesiydi. Antalyaspor karşılaşma boyunca hiç oyuna giremedi, daha doğrusu Galatasaray o kadar fazla istedi ki Antalyaspor ne yaparsa yapsın fırsat bulamadı.

MAÇIN ADAMI: GOMİS

POZİSYONLARIN adamı, gollerin kralı, iyi forvet nasıl olunur dersininin hocası, savaşmaktan vazgeçmeyenlerin şefi Gomis. Dün akşam da 3 puanı getiren isimlerdendi.