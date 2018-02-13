Aşırı doz...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Hakan ÜNSAL>Aşırı doz...

Aşırı doz...

GALATASARAY maça öyle yüksek ve her dakika artan bir tempoda başladı ki, 20. dakikaya gelindiğinde bu aşırı doz Antalyaspor’u zehirlemişti bile. İlk yarı o kadar net ve kusursuza yakındı ki, Carrasso hiç kalede olmasa sıkıntı yaşanmazdı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Hakan Ünsal

Hakan ÜNSAL

Gomis’in, Sivasspor maçından sonra tazelenen ve toparlanan performansı ile ligin başındaki formuna dönmesi, Galatasaray’ı ve hücum çeşitliliğini başka seviyelere çekiyor. Rodrigues’in özelliklerini en verimli kullandığı bir 45 dakikada, rakibin ayakta kalması çok zordu. Galatasaray, Rodrigues’i bu şekilde kullanmayı sürdürürse hem çok etkili, hızlı kontra ataklar ve bol pozisyonlar üretir hem de rahat maç kazanır.

OLUMLU SİNYAL

Nagatomo, fırsatını bulduğu anda yaptığı bindirmeler, çabukluğu ve hücuma yaptığı katkı ile uzun zamandır iyi bir sol bek beklentisi olan Galatasaray taraftarınının özlemini giderecek sinyalleri verdi. Feghouli, kalitesini ve hızını kaleden uzak noktalar yerine sonuç alacağı yerlerde kullanmaya başlayınca, pozisyon sayısı ve oyundaki varlığı artmaya başladı.

Donk’un sade ama sert oyunu, kaptan Selçuk İnan’ın düzelen morali ve tecrübesi ile takıma liderlik yapması, Serdar ile Maicon’un uyumu öne çıkan detaylardı. Belhanda’nın istekli hali de dikkat çekti.

MARIANO ŞART

Linnes’in performansı, eğer takımda Mariano gibi bir oyuncu olmasa yeterli görülebilirdi ama Mariano varken, Martin Linnes vasat kalır. Belhanda, kendine tanınan fırsatları bu şekilde harcarsa, belki bu sezon oynamaya devam eder ama seneye başka takımda oynar.

İkinci yarı, yüksek başlayıp sonradan düşen bir tempoda oynandı. Ama düşmeyen, takımın pozisyon üretme isteği ve kalitesiydi. Antalyaspor karşılaşma boyunca hiç oyuna giremedi, daha doğrusu Galatasaray o kadar fazla istedi ki Antalyaspor ne yaparsa yapsın fırsat bulamadı.

MAÇIN ADAMI: GOMİS

POZİSYONLARIN adamı, gollerin kralı, iyi forvet nasıl olunur dersininin hocası, savaşmaktan vazgeçmeyenlerin şefi Gomis. Dün akşam da 3 puanı getiren isimlerdendi.

 

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ