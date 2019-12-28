'Yaşlı' denilenler karakter koydu

10 kişiyle de olsa Başkent ekibi Karius’un hediyesi ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 10 kişilik rakibi karşısında da herhangi bir pırıltı ortaya koyamazken, siyah beyazlılar Gençlerbirliği 9 kişi kalınca dahi etkinliğini artırmadı.

Peki neden? Diaby kalitesi sınırlı bir oyuncu ayrıca o kadar güçsüz ki her ikili mücadelede yerlerde. Ayrıca oyun zekası ve pas kalitesi de son derece düşük. Dün de tek olumlu hareket yapamadan oyundan alındı. Adem Ljajiç de hem fizik hem de mental olarak çöküşte. O teknik kaliteye sahip bir oyuncu, 9 kişi kalan bir rakibi gerekirse tek başına yenmeli. Tüm bunların üzerine Umut Nayir de stoperlerin arasında statik kalınca, Beşiktaş üretemedi.

ATIBA 10 ÜZERİNDEN 11

Dünkü umursamaz ve profesyonellikten uzak tabloya tüm olumsuzluklara, ‘yaşlı’ denilen Atiba, Gökhan ve Caner karşı koydu. Bu üç futbolcuyla birlikte sonradan oyuna giren Oğuzhan aidiyet ile oynadı. 37 yaşındaki Atiba 3 asist yaptı. Yetmedi 1 tane de gol attı. İsyanın, profesyonelliğin, iş ahlakının, sporculuğun, çalışkanlığın, dayanıklılığın sembolü Atiba... Böylesi bir daha ne bulunur ne de gelir. 87. dakikada maç 3-1 iken bir geri koşması var. Kesinlikle Altyapı oyuncularına izlettirilmeli. Dün Gençlerbirliği 11 kişi oynasa sonuç ne olurdu tabii ki kestirmek imkansız ama şu bir gerçek ki: Beşiktaş son 2 maçtır çok kötü bir futbol oynuyor. Tamam, hücum hattı kalite olarak yetersiz ancak tempo ve coşku da yerlerde. Bakalım devre arasında doğru hamleler ile tedavi gelecek mi?

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