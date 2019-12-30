Derbiyi kazanan Fenerbahçe, coşku, tempo, baskı, mücadele ve agresiflik ile galip gelmişti. O bir iç saha oyunuydu. Kalabalık savunma ile oynayan Rizespor karşında kalite, teknik ve yaratıcılık gerekliydi. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı rakip yarı alanda oynadı ancak pozisyon üretemedi. Diomonde’nin sakarlığı ile oluşan frikikte üzerine kaleci Gökhan’ın da hatasından faydalanan Deniz, usta bir vuruşla golü buldu. Çok adamla hücum yapamayan, adeta santrforsuz oynayan ev sahibi, kornerden Ozan ve Zanka’nın hamle hatası ile 1-1’i buldu.

YAVAN FUTBOL

İkİncİ devrede de hiç pozisyon üretemeyen Fenerbahçe’de Ersun Yanal ısrarla Tolga ciğerci’yi oyunda tutmaya devam etti. İsmail kartal da maç 1-1 giderken Samudio’yu oyuna sokmayıp, “Benim hücuma çıkmaya niyetim yok. Üzerime gelmeye devam edebilirsiniz” mesajını verdi. Pozisyonsuz ve yavan maç devam ederken Ersun Yanal’ın imdadına Jailson yetişti. Brezilyalı, 30 metreden attığı şut ile adeta şapkadan tavşan çıkarttı.

RİZESPOR PASİF OYNADI

Son 4 deplasman maçını kazanamayan, sezon başından beri dış saha maçlarında oyun olarak rakiplerine üstünlük kuramayan Fenerbahçe, dün topa sahip olup oyunu büyük ölçüde kontrol etse de kendisine 2 gol getirecek kadar pozisyon ürettiğini söylemek mümkün değil. Rizespor’un ısrarla pasif bir oyunu tercih etmesi de bu skorun ortaya çıkmasında etkendi. Yaratıcılıktan ve hızdan uzak bir kadroyla rakiplerinin kazandığı haftada 3 puana deplasmanda ulaşmak dün Fenerbahçe için her şeyden önemliydi ancak oynanan futbol sınıfı geçti mi? Hayır.

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