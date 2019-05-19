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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Trabzonspor keyif verdi ve hak etti

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GÜNTEKİN ONAY

Sosa, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı izlemek büyük zevk...

TRABZONSPOR, son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Kaldı ki Sosa gibi son derece klas bir oyun kurucu da savunmanın önündeki bölgede görev yapıyor. Bu tercih Trabzonspor’u farklı bir takıma dönüştürüyor. Yeteneği enerji ile buluşturan Trabzonspor, maçın ilk yarım saatlik bölümünde Beşiktaş’a büyük üstünlük sağladı. Tempo ve baskıyı kaliteyle birleştiren bordo-mavili ekip için eksik olan tek şey goldü. Beşiktaş, oyun anlamında çok geride kaldığı ilk 30 dakikada skoru 0-0 tutabildiyse bunda Karius, Vida ve Medel’in katkısı büyüktü. Devrenin sonlarına doğru oyunda dengeyi bulan Beşiktaş, Burak ile net bir fırsatı değerlendiremedi.

ÖZLEDiĞiMiZ FUTBOL

İkinci yarıda Adriano ve Medel çıktı, Kagawa ve Necip oyuna dahil oldu. Trabzonspor’un golü öncesi kaleci Uğurcan’ın Mirin’in gollük kafa şutunu çıkartması son derece değerliydi. Bordo mavililerin golünde ise Abdülkadir Ömür’ün becerisi alkışı hak etti. Ancak sağ bek pozisyonunda oynayan Necip’in yerini kaybetmiş olması da Novak’ın golü atmasını sağladı. Golden sonra oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, Ljajic’in bireysel yeteneği ve ısrarıyla golü buldu. Kagawa, skoru bulsa da golün kahramanı Adem Ljajic idi. Beşiktaş tam “maça ortak oldum” derken Yusuf’un mükemmel golü Trabzonspor’u bir kez daha öne geçirdi. Son dönemlerde iki takımın da sadece oyunu düşündüğü, futbolu ön plana çıkarttığı özlediğimiz bir maç izledik. Trabzonspor sürekli rakip kaleyi düşünen anlayışı ile haklı bir galibiyet elde etti. Özellikle Sosa, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’yı izlemek büyük keyif. Trabzon bu kadroyu koruyup transferde 1-2 nokta atışı yapabilirse şampiyonluk için önümüzdeki sezon ciddi bir aday olacaktır.

BEŞiKTAŞ iKi SEZONDUR KENDi YARIŞINDA SONUNCU!

BEŞİKTAŞ dün çok az da olsa tünelin ucunda görünen şampiyonluk ve ikincilik iddiasını yitirip sezonu noktaladı. Gerçek şu ki: Geçen sezon 4 takımlı şampiyonluk yarışında 4’üncü olan Beşiktaş, bu sezon da 3 takımlı yarışı 3’üncü bitirdi (4’üncü bitirme olasılığı da var). Kadro kalitesi ile orantılı olarak ortaya çıkan bu tablo ciddi bir başarısızlıktır. Ne yazık ki bu başarısız tablonun sorumlusu da Şenol Güneş’tir.

Maçın adamı: Yusuf.

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