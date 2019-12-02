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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Trabzonspor fırsat tepti

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Galatasaray'ın bıraktığı geniş alanları iyi kullanamadılar

 İlk yarıda 2 takımın da birbirlerine üstünlük kuramadığı dengeli bir maç izledik. Trabzonspor, sağ kanattan Pereira’yı sürekli hücuma çıkartarak etkili olmak istedi. Bordo mavililer sol bek Novak’ın yokluğunu tek kanattan hücum yaparak net bir biçimde hissetti. Sosa’yı oyun kurucu olarak aktif kullanan Trabzonspor, usta oyuncuyu gol bölgesine sokamadı. Bunda Galatasaray’ın kalabalık ve defansif özellikleri olan orta saha oyuncularının varlığı etkendi.

Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana yaşadığı pozisyon üretme sorununu dün de belirgin bir biçimde hissetti. Galatasaray’ın topu öne taşıyacak, rakip savunmanın arasına veya arkasına koşuyla geçecek oyuncusu yok. Galatasaray, ikinci yarıda Trabzonspor’un duran toptan bulduğu gol sonrasında rakibini baskı altına aldı ve oyunu rakip yarı alana yıktı. Ancak bitirici noktada net bir golcüsü olmadığı için aradığı golü bulamadı.

Galatasaray’ın en uç noktadaki golcü eksikliğinin ötesinde forvet arkası oynayanlar da skorer değil. Nitekim Fatih Terim son bölümde Donk’u santrfora aldı. Gol de Nagatomo ile geldi.

GALATASARAY MAÇI BIRAKMADI

Trabzonspor, 1-0 önde oynadığı bölümde Galatasaray’ın bıraktığı geniş alanları iyi kullanamadı. Bulduğu 2 net fırsatı da Sörloth ile değerlendiremedi. Bordo mavililer şartlar galibiyet için bu kadar uygun iken Galatasaray her türlü riski almışken önemli bir fırsatı tepti. Galatasaray ise dün oynadığı futbolun ve sonucun ötesinde en azından yenilgiyi kabul etmeyen görüntüsüyle, maça asılmasıyla haftalar sonra taraftarını memnun etti.

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