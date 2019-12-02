Trabzonspor fırsat tepti
Galatasaray'ın bıraktığı geniş alanları iyi kullanamadılar
İlk yarıda 2 takımın da birbirlerine üstünlük kuramadığı dengeli bir maç izledik. Trabzonspor, sağ kanattan Pereira’yı sürekli hücuma çıkartarak etkili olmak istedi. Bordo mavililer sol bek Novak’ın yokluğunu tek kanattan hücum yaparak net bir biçimde hissetti. Sosa’yı oyun kurucu olarak aktif kullanan Trabzonspor, usta oyuncuyu gol bölgesine sokamadı. Bunda Galatasaray’ın kalabalık ve defansif özellikleri olan orta saha oyuncularının varlığı etkendi.
Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana yaşadığı pozisyon üretme sorununu dün de belirgin bir biçimde hissetti. Galatasaray’ın topu öne taşıyacak, rakip savunmanın arasına veya arkasına koşuyla geçecek oyuncusu yok. Galatasaray, ikinci yarıda Trabzonspor’un duran toptan bulduğu gol sonrasında rakibini baskı altına aldı ve oyunu rakip yarı alana yıktı. Ancak bitirici noktada net bir golcüsü olmadığı için aradığı golü bulamadı.
Galatasaray’ın en uç noktadaki golcü eksikliğinin ötesinde forvet arkası oynayanlar da skorer değil. Nitekim Fatih Terim son bölümde Donk’u santrfora aldı. Gol de Nagatomo ile geldi.
GALATASARAY MAÇI BIRAKMADI
Trabzonspor, 1-0 önde oynadığı bölümde Galatasaray’ın bıraktığı geniş alanları iyi kullanamadı. Bulduğu 2 net fırsatı da Sörloth ile değerlendiremedi. Bordo mavililer şartlar galibiyet için bu kadar uygun iken Galatasaray her türlü riski almışken önemli bir fırsatı tepti. Galatasaray ise dün oynadığı futbolun ve sonucun ötesinde en azından yenilgiyi kabul etmeyen görüntüsüyle, maça asılmasıyla haftalar sonra taraftarını memnun etti.
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