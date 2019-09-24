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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.09.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Temel neden geç ve yanlış transferler

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

BİR tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Başakşehir... Futbol vaadeden bir maç beklentisiyle izledik.

Ancak ilk 45 dakika futbol adına iki taraf da hiçbir şey koyamadı. Bundan önceki maçlarda son 20 metreye kadar iyi oynayan ancak sonuçlandıramayan bir Beşiktaş vardı. Dün ilk yarıda topu rakip ceza alanına taşıyamayan pas bağlantıları kopuk, oyun kuramayan ve basit top kayıplarıyla oynayan bir Beşiktaş vardı.

Başakşehir de ilginç bir şekilde bu kötü görüntü içindeki Beşiktaş’a çok fazla saygı duyarak oynadı. İkinci yarının başlangıcıyla birlikte Başakşehir daha fazla ön alana çıktı ve Necip’in ofsaytı bozduğu pozisyonda golü buldu. Gökhan Gönül ve Necip’in stoper oynamaları zaafiyet yarattı tabii ancak hazır olmayan Burak, tam fit görünmeyen bir Atiba ve fiziksel olarak son derece yetersiz bir Douglas’ın dışında N’Koudou ve Diaby’nin felaket oyunları Beşiktaş’ı çok kötü bir görüntüye itti. İki kanatta oynayan N’Koudou ve Diaby pas oyununda hiç yoklar.

En basit, temel pasları dahi yapmakta zorlanıyorlar. Takımla bütünleşmekte de ciddi anlamda eksikler. Tüm bunlara takımın tek yaratıcı oyuncusu olan Adem Ljajic’in kötü oyunu da eklenince Beşiktaş, Başakşehir’i zorlayamadı bile.

SUAT ARSLANBOĞA NEDEN BU MAÇTA?

Tribünlerin de bu kötü oyun karşısındaki homurtusuyla iyice kaybolan özgüven Beşiktaş’ı daha da geriye götürdü. Başakşehir’in, bu kadar olumsuz Beşiktaş karşısında neden kazanamadığını ciddi anlamda sorgulaması gerek. Geç ve yanlış yapılan transferler, tuhaf kadro planlaması gelinen noktanın temel nedeni. Beşiktaş gibi bir takımın nasıl yedek santforu olmaz? Neden 5’inci hafta sahaya stopersiz çıkar? Koskoca Beşiktaş’ın 25 kişilik kadroda Burak ve Ljajic dışında golü hayal ettirecek oyuncusu niçin yok? Sporting Lizbon’un yetersiz bulduğu Diaby, Beşiktaş’ın futbolcusu mu? Hakem Suat Arslanboğa çok kötü bir maç yönetti. Asıl sorulması gereken neden böyle bir maça verildiği? Oğuzhan girdikten sonra topu daha fazla ceza sahasına taşıdı. Dün Beşiktaş için söylenecek tek olumlu şey Gökhan Gönül, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Atiba ve Necip’in karakter koymalarıydı

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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