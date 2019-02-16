Sezonun gol kaçırma rekoru

Beşiktaş, çok gol pozisyonu buldu. Her bölümde golle burun burunaydı. Ama golü bulduktan sonra rölanti oyuna geçince az daha başına iş alıyordu. Futbol ciddi oyun, rehavetin cezası mutlaka olur.
Beşiktaş son haftalardaki kadrosuyla daha direkt bir futbol oynuyor. Rakip kaleye daha hızlı gidince de daha kolay pozisyon buluyor. Bu oyunda topu öne doğru kullanan Dorukhan bir etken. Ancak Burak’ın Ljajiç açtığı kulvarlar, Sırp futbolcunun oyun zekası ve özellikle de Burak’ın hareketli oyunuyla stoperleri dolaştırması asıl önemli unsurlar.
Beşiktaş maça da, 2’nci yarıya da gol pozisyonlarıyla başladı. Pozisyonlar ile bitirdi. Her bölümde golle burun buruna oynadı. Bu kadar çok golün kaçtığı bir maçı son dönemlerde hatırlamıyorum. 1-0’dan sonra rölanti oynanan bölüm az kaldı Beşiktaş’ın başına büyük iş açmasına yol açıyordu. Malatyaspor 10 kişi, zaten önemli hücum silahları yok, siyah-beyazlılar oyunun hakimi. Ancak benim futbolda asla kabul etmediğim rölanti oyun bir anda ortaya çıktı ve Malatyaspor, beklediği fırsatı yakalayıp beraberlik golünü attı.
Futbol ciddi bir oyun. Biraz rehavete ve rahatlığa kapılırsanız cezayı keserler. Dün Beşiktaş, bu kadar çok gol kaçırdığı bir maçta adeta direkten döndü.
Caner sezonun en iyi futbolunu oynadı ve 2 golün de hazırlanışının mimarı oldu.
LJAJIC BÜYÜK KAYIP
Adem Ljajiç son haftalarda formda ve saha içi liderliğini aldı. Dün de çok üretken idi. Ancak attığı gol sonrası gördüğü kart ve derbide cezalı duruma düşmesi böylesine kaliteli bir oyuncuya yakışmadı. Fenerbahçe maçında Kagawa’ya ilk 11 yolu açıldı fakat yerine kim oynarsa oynasın Beşiktaş Ljajiç’i arayacak.
Burak, çok şey yapmak istiyor. Tüm enerjisini ortaya koydu, takıma katkısı attığı gollerle ölçülmeyecek boyutta. Ancak dün gol pozisyonlarında klasını ortaya koyamadı. Fakat rakip savunmanın dengesini bozduğu ve arkadan gelen arkadaşlarını rahatlattığı kesin.
Beşiktaş, son 3 maçtır iyi futbol oynuyor. Çok pozisyon üretip, rakiplere az fırsat veriyor. Hepsinin ötesinde elde ettiği galibiyet serisiyle önemli bir ivme yakaladı. Bu oyun ve seri devam ederse yarışın güçlü adaylarından birisi olmaması için hiçbir neden yok.
Maçın adamı : CANER
Sezonun gol kaçırma rekoru
Beşiktaş, çok gol pozisyonu buldu. Her bölümde golle burun burunaydı. Ama golü bulduktan sonra rölanti oyuna geçince az daha başına iş alıyordu. Futbol ciddi oyun, rehavetin cezası mutlaka olur.
Beşiktaş son haftalardaki kadrosuyla daha direkt bir futbol oynuyor. Rakip kaleye daha hızlı gidince de daha kolay pozisyon buluyor. Bu oyunda topu öne doğru kullanan Dorukhan bir etken. Ancak Burak’ın Ljajiç açtığı kulvarlar, Sırp futbolcunun oyun zekası ve özellikle de Burak’ın hareketli oyunuyla stoperleri dolaştırması asıl önemli unsurlar.
Beşiktaş maça da, 2’nci yarıya da gol pozisyonlarıyla başladı. Pozisyonlar ile bitirdi. Her bölümde golle burun buruna oynadı. Bu kadar çok golün kaçtığı bir maçı son dönemlerde hatırlamıyorum. 1-0’dan sonra rölanti oynanan bölüm az kaldı Beşiktaş’ın başına büyük iş açmasına yol açıyordu. Malatyaspor 10 kişi, zaten önemli hücum silahları yok, siyah-beyazlılar oyunun hakimi. Ancak benim futbolda asla kabul etmediğim rölanti oyun bir anda ortaya çıktı ve Malatyaspor, beklediği fırsatı yakalayıp beraberlik golünü attı.
Futbol ciddi bir oyun. Biraz rehavete ve rahatlığa kapılırsanız cezayı keserler. Dün Beşiktaş, bu kadar çok gol kaçırdığı bir maçta adeta direkten döndü.
Caner sezonun en iyi futbolunu oynadı ve 2 golün de hazırlanışının mimarı oldu.
LJAJIC BÜYÜK KAYIP
Adem Ljajiç son haftalarda formda ve saha içi liderliğini aldı. Dün de çok üretken idi. Ancak attığı gol sonrası gördüğü kart ve derbide cezalı duruma düşmesi böylesine kaliteli bir oyuncuya yakışmadı. Fenerbahçe maçında Kagawa’ya ilk 11 yolu açıldı fakat yerine kim oynarsa oynasın Beşiktaş Ljajiç’i arayacak.
Burak, çok şey yapmak istiyor. Tüm enerjisini ortaya koydu, takıma katkısı attığı gollerle ölçülmeyecek boyutta. Ancak dün gol pozisyonlarında klasını ortaya koyamadı. Fakat rakip savunmanın dengesini bozduğu ve arkadan gelen arkadaşlarını rahatlattığı kesin.
Beşiktaş, son 3 maçtır iyi futbol oynuyor. Çok pozisyon üretip, rakiplere az fırsat veriyor. Hepsinin ötesinde elde ettiği galibiyet serisiyle önemli bir ivme yakaladı. Bu oyun ve seri devam ederse yarışın güçlü adaylarından birisi olmaması için hiçbir neden yok.
Maçın adamı : CANER