Sezonun en iyi Fenerbahçe'si

Böyle güçlü bir ekibe karşı bu presi yapmak kolay değil. Fenerbahçe rakip kale önü etkinliği hariç hemen hemen herşeyi dört dörtlük yaptı.

Eksik olan tek şey goldü. Özellikle Isla ve Kruse’nin çok çalıştığı bir 45 dakika izledik. Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarında da rakiplerine saygı duyarak oynayan Okan Buruk, dün de Fenerbahçe’ye “sen benden güçlüsün” diyerek kendi yarı sahasında bekleyen savunma öncelikli bir stratejiyle oynadı. Başakşehir stoperleri ve önlerindeki Mehmet Topal defansif olarak hemen hemen kusursuza yakın oynayınca da Okan Buruk’un istediği şekilde maç 0-0 devam etti. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin temposunun doğal olarak düşmesiyle Başakşehir kabuğundan çıkmaya başlasa da özellikle Visca’nın kötü futboluyla etkili hücumlar yapamadı.

OLAĞANÜSTÜ TEMPO

Tolga-Ferdi değişikliğinin ardından tekrar vites yükselten Fenerbahçe dün özellikle top rakibin ayağındayken son derece agresif ve yüksek konsantrasyon ile oynadı. Her ikili mücadeleye değer verdi, kararlı ve güçlüydü. Dünkü tempo ve istek sezonun en yüksek seviyesiydi. Fenerbahçe’de dün herkes çok çalıştı ancak Kruse, Isla, gustavo ve Jailson’u ayrı bir yere koymak lazım. Ersun Yanal’ı yerden yere vuranlar dünkü tempo ve fizik kaliteyi umarım görmüşlerdir. Fenerbahçe, çok istediği bir maçı büyük efor koyarak haklı bir şekilde kazandı. Başakşehir ise karakter olarak hedeflerinin çok uzağında bir oyun ortaya koydu.





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