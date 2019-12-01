Fenerbahçe yine kalesinde çok pozisyon verdi
Savunma arkasına atılan toplar yine tehlike yarattı
Santrforsuz Fenerbahçe, İzmir’de erken bir golle geriye düşmesine rağmen çok da telaş yapmadan kendi oyununu rakibine kabul ettirerek ısrarla golü aradı.
Topa daha fazla sahip oldu. Oyunun yönünü hızlı değiştirdi ve rakip ceza alanına çok kolay gitti. Yüksek bir beceri ve efor sergilemeden Göztepe karşısında etkili hücumlar yapmasının nedeni ev sahibi ekinin orta alanda dirençsiz ve dağınık görünmesiydi. Garry Rodrigues ve fiziksel olarak kendini tam anlamıyla bulamamış Kruse’ye rağmen Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyunu kötü değildi. Zaman zaman savunmadan çıkarken yapılan top kayıpları ile sorun yaşasa da sezon başından beri en ciddi problemi olan savunma arkasına atılan toplar yine Fenerbahçe’nin başını ağrıttı.
BİTİGEN NEDEN SÜZEMEDİ?
İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Göztepe, ilk yarıya oranla hücumda daha etkiliydi. VAR uyarısıyla gelen Gustavo’nun sebep olduğu penaltıyı Altay kurtardı ve topu hızlı bir şekilde oyuna soktu. Atak golle sonuçlandı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Altay’ın penaltıda öne çıkarak çizgi ihlali yaptığı uyarısı geldi ve gol iptal edilerek penaltı tekrarlandı. Burada sorulması gereken soru şu: kalecinin çizgi ihlali yaptığını yardımcı hakem ve Abdülkadir Bitigen anında nasıl süzemedi de VAR uyarısıyla ancak bir karar alabildiler? Oyunun başlamasına izin vermeden tekrar kararı verilmesi daha sağlıklı olurdu.
GÖZTEPE 3 PUANI HAK EDEN TARAFTI
Fenerbahçe dün savunmada özellikle ikinci yarıda çok ciddi açıklar verdi. Kalesinde net tehlikeler yaşadı. Hücumda kaybedilen toplar sonrasında geri dönüşlerde yaşanan sorunlar yüzünden Göztepeli oyuncular golle burun buruna geldi. Son bölümde Luis Gustavo‘nun da atılmasıyla beraberliğe razı bir görüntü ortaya koydu. Göztepe ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı hak etti. Ancak net fırsatlardan sonuç alamadı.
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