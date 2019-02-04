Konniçiva Kagawa (Merhaba kagawa)

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıKonniçiva Kagawa (Merhaba kagawa)
GeriGÜNTEKİN ONAY Konniçiva Kagawa (Merhaba kagawa)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
04.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Konniçiva Kagawa (Merhaba kagawa)

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Japon yıldız çok klas iki gol attı ve ustalığını gösterdi.

SON 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş’ın dün ihtiyacı olan şeyler kararlılık ve yüksek enerjiydi. Eski günlerdeki görkemli oyunların mimarlarından Atiba ilk 11’de; Burak Yılmaz’ın yokluğunda Güven santrforda başladı. Antalyaspor, savunma disiplininden vazgeçmeyen diri bir ekip. Orta alandan uzun toplarla çıkan ve topa sahip olmayı düşünmeyen bir takım. Böyle bir ekip karşısında ayağa pas yapan be tempoyu ayarlayan bir Beşiktaş olmalıydı. Siyah beyazlılar ilk bölümde nitelikli bir pas trafiği oluşturamadı. Güven-Lens-Caner pas oyununa yatkın futbolcular değil. Ljajic bu anlamda yalnız kaldı ve kendisine bir yardımcı bulamadı.

GARANTİCİ GÜNEŞ

Penaltıyla gelen golün ardından daha yüksek özgüvenle oynayan Beşiktaş, Dorukhan ile 2’nci golü bulup rahatladı. Dorukhan, modern bir orta saha oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor. Golü arayan ve isteyen, ceza sahası koşularıyla son derece etkili olan bir futbolcu. 2-0’dan sonra hız kesmeyen Beşiktaş, Atiba ile 3-0’ı buldu ve maçı koparttığını düşündü. Ancak Antalyaspor teslim olmadı ve ikinci yarı Beşiktaş’ı yoğun baskıyla sıkıştırdı. Güven’in yanlış tercihine rağmen gelen 4’üncü gol Beşiktaş’a nefes aldırdı.

Skor 4-1’e gelmesine rağmen Şenol Güneş’in Kagawa yerine Medel’i oyuna almasını ise fazla garantici bir anlayış oldu. Şenol hoca Kagawa’yı daha erken soksa fark daha önce büyürdü. Japon yıldız çok klas iki gole imza attı ve seyirciyle ilk buluşmasında kısa süre almasına rağmen klasını, ustalığını gösterdi.

QUARESMA’SIZ DAHA HIZLI

QUARESMA’sız Beşiktaş’ın topu daha dengeli paylaştığı ve hızlı oynadığını gördük. Q7 varken tüm oyun planı Portekizli yıldıza endeksli. Dünkü tempolu oyun Burak Yılmaz ve Kagawa’nın tam kapasiteyle katılımıyla daha da üst seviyeye çıkacaktır. Nitekim Kagawa’nın neler yapabileceğini dün Antalya’da gördük. Ayrıca Larin ve Güven’in iyi niyetle mücadele etmelerine rağmen ne kadar yetersiz oldukları dün bir kez daha tescillendi.

Ya VAR olmasa?

BÜLENT Yıldırım gibi deneyimli bir hakem, Gökhan Gönül’ün kaleci Boffin tarafından açık bir şekilde düşürülmesini VAR’a giderek penaltı olarak değerlendirdi! Bu kadar açık bir penaltıda VAR aracılığı ile penaltıyı vermek için hakem olmaya gerek yok. Doğrusu Bülent Yıldırım’a yakışmadı.

MAÇIN ADAMI: LJAJIC

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Super Bowl nedir? Super Bowl 2019 sona erdi!

Fenerbahçe Zenit UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Antalya'da gol oldu yağdı: 2-6

Aslan Alanya'da yara aldı: 1-1