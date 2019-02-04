Konniçiva Kagawa (Merhaba kagawa)

SON 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş’ın dün ihtiyacı olan şeyler kararlılık ve yüksek enerjiydi. Eski günlerdeki görkemli oyunların mimarlarından Atiba ilk 11’de; Burak Yılmaz’ın yokluğunda Güven santrforda başladı. Antalyaspor, savunma disiplininden vazgeçmeyen diri bir ekip. Orta alandan uzun toplarla çıkan ve topa sahip olmayı düşünmeyen bir takım. Böyle bir ekip karşısında ayağa pas yapan be tempoyu ayarlayan bir Beşiktaş olmalıydı. Siyah beyazlılar ilk bölümde nitelikli bir pas trafiği oluşturamadı. Güven-Lens-Caner pas oyununa yatkın futbolcular değil. Ljajic bu anlamda yalnız kaldı ve kendisine bir yardımcı bulamadı.

GARANTİCİ GÜNEŞ

Penaltıyla gelen golün ardından daha yüksek özgüvenle oynayan Beşiktaş, Dorukhan ile 2’nci golü bulup rahatladı. Dorukhan, modern bir orta saha oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor. Golü arayan ve isteyen, ceza sahası koşularıyla son derece etkili olan bir futbolcu. 2-0’dan sonra hız kesmeyen Beşiktaş, Atiba ile 3-0’ı buldu ve maçı koparttığını düşündü. Ancak Antalyaspor teslim olmadı ve ikinci yarı Beşiktaş’ı yoğun baskıyla sıkıştırdı. Güven’in yanlış tercihine rağmen gelen 4’üncü gol Beşiktaş’a nefes aldırdı.

Skor 4-1’e gelmesine rağmen Şenol Güneş’in Kagawa yerine Medel’i oyuna almasını ise fazla garantici bir anlayış oldu. Şenol hoca Kagawa’yı daha erken soksa fark daha önce büyürdü. Japon yıldız çok klas iki gole imza attı ve seyirciyle ilk buluşmasında kısa süre almasına rağmen klasını, ustalığını gösterdi.

QUARESMA’SIZ DAHA HIZLI

QUARESMA’sız Beşiktaş’ın topu daha dengeli paylaştığı ve hızlı oynadığını gördük. Q7 varken tüm oyun planı Portekizli yıldıza endeksli. Dünkü tempolu oyun Burak Yılmaz ve Kagawa’nın tam kapasiteyle katılımıyla daha da üst seviyeye çıkacaktır. Nitekim Kagawa’nın neler yapabileceğini dün Antalya’da gördük. Ayrıca Larin ve Güven’in iyi niyetle mücadele etmelerine rağmen ne kadar yetersiz oldukları dün bir kez daha tescillendi.

Ya VAR olmasa?

BÜLENT Yıldırım gibi deneyimli bir hakem, Gökhan Gönül’ün kaleci Boffin tarafından açık bir şekilde düşürülmesini VAR’a giderek penaltı olarak değerlendirdi! Bu kadar açık bir penaltıda VAR aracılığı ile penaltıyı vermek için hakem olmaya gerek yok. Doğrusu Bülent Yıldırım’a yakışmadı.

MAÇIN ADAMI: LJAJIC