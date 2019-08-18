Kırmızı alarm

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
18.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

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Beşiktaş, orta alandan hücuma geçişte sıkıntı yaşıyor.

BEŞİKTAŞ sezona ciddi sorunlarla birlikte girdi. Başta Burak, Atiba, Dorukhan ve Karius olmak üzere anahtar oyuncuların sakatlığı; transferlerin takıma geç katılması Abdullah Avcı’yı zorlayan faktörler idi. Avcı, ‘işte benim 11’im’ diyebileceği bir takımla bırakın maç oynamayı, birlikte taktik çalışması yapma fırsatı dahi bulamadı. İlk 11 tercihinde kanat bekleri yeni transferler Pedro Rebocho ve Douglas yerine eskileri tercih etti Avcı. Sanıyorum bu tercihte daha oturmuş bir ekip ve ligi tanıyan oyuncular arayışı ağır bastı. Ancak özellikle Caner’in öne doğru pas tercihlerinde çok top kaybı yaptığını gözlemledik. Geriden oyun kurarak rakip yarı alana geçme planı ilk 45 dakikada işlemedi. Bunun temel nedenlerinden ilki Güven’in top tutan ve pas alışverişlerini iyi yapabilen bir santrfor tiplemesi olmamasıydı.

Diğer faktör de Sivasspor’un orta alandaki baskısı yakın,temaslı ve agresif oyunuydu. Quaresma da hedeflenen pas oyununda kayıp olunca sadece Ljajic ile topu ceza sahasına taşımaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Abdullah Avcı’nın zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte daha fazla direkt oyunu tercih etmesi akla en yatkın olan plan gibi gözüküyor. Dün sahaya çıkan takımın Avcı’nın kafasındaki pas oyununu sahaya yansıtmasına mümkün değil. Ljajic dışında top tutan ve pas kalitesi yüksek başka bir futbolcu yok. Quaresma felaket oynadı. Güven yetersiz. Beklerin hücuma ofansif katkısı kısıtlı. Medel ve Dorukhan da pasör oyuncular değil. Avcı, baktı olmuyor. Oğuzhan’ı oyuna sokarak pas yüzdesini yukarıya taşımaya çalıştı.

LJAJIC DE OLMASA...

Beşiktaş’ın yediği ilk golde Gökhan ve Quaresma’nın aynı oyuncuya gidip Ziya’yı boş bırakması kabul edilebilir bir hata değil. İkinci golde de Medel’in kaybettiği topun faturası ağır oldu. Ancak siyah beyazlıların savunmadaki sorunlarından çok özellikle orta alandan hücuma geçişlerde ciddi sorunlar yaşadığını gözlemledik. Adem Ljajic de olmasa az olan hücum etkinliği sıfır.

BEŞiKTAŞ’A ÜÇ TRANSER ŞART

BEŞİKTAŞ’a acilen bir santrfor, pasör bir orta saha ve gole yakın bir kanat oyuncusu transferi şart. Ligin ilk maçında Sivas deplasmanında alınan ağır yenilgiden acilen dersler çıkartmak gerekiyor. Sivasspor, haklı bir galibiyet aldı. Hem fiziksel olarak çok daha kuvvetli, hem de mental olarak son derece kararlı gözüktüler. Yardımlaşmaları üst düzeydi. Rıza Çalımbay ve Sivasspor, bu lige damgasını vurur.

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