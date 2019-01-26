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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.01.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Kayıp sadece 2 puan değil

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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Güntekin Onay yazdı.

Beşiktaş dünkü beraberlik ile 2 puandan çok daha fazlasını kaybetti. Hem psikolojik bir çöküş, hem Quaresma darbesi, ötesinde de zirve yarışından uzaklaşma... 

Hâlbuki siyah beyazlılar ilk yarı boyunca oyunun hakimiydi, Erzurumspor’a hiç pozisyon vermedi. Sahayı iyi parselledi. Fakat; düşük tempo, topun yavaş dolaşması ve Burak Yılmaz’ı gol bölgesinde sadece 1 kez topla buluşturmak siyah beyazlıların olumsuzluklarıydı. 

Ayrıca Jeremain Lens ve Quaresma çok çizgide kaldı. Erzurum’un alan bırakmayan savunmasını aşacak aksiyonlar yetersizdi.

İlk 25 dakika gol yollarında Ljajic etkili oldu. Direği yalayıp giden şutu, Burak’a attığı gollük pas ve Gökhan’ı savunmanın arkasına kaçırması kreatif işlerdi. Ancak ilerleyen bölümde o da oyundan kopuk bir görüntü sergiledi. 

İkinci yarının başlamasıyla birlikte daha yüksek tempo bekledik fakat yavaş oyun devam etti. Stoperlerin alan daraltmak yerine kendilerini geriye atması Beşiktaş’ın nitelikli bir pres yapmasını önledi. Yenilen gol komik ve Necip’in talihsizliğinden öte sakarlığı da söz konusu... Beşiktaş oynaması gereken yüksek tempo futbolu sadece golden sonra sergiledi. Adem Ljajic’in asisti ve Dorukhan’ın golü sonrası ivme

kazanmışken Quaresma’nın kırmızı kartı sonrası maça havluyu attı.

BURAK İYİ DEĞİLDİ AMA DAHA ÇOK SÜRE ALMALIYDI

Hafta içi Şenol Hoca ile uzun uzun konuştuk. Burak Yılmaz’dan memnun. Ancak en az 15-20 günlük süreye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Oyundan alması bu yüzden... Fakat bence Burak dün akşam en az 15 dakika daha oyunda kalmalıydı.

Gole ihtiyaç duyulan bölümde Caner Erkin ve Burak birlikte süre alabilirdi. Tuttuğu takımın formasını giyen oyuncuyu protesto eden taraftar artık şunu bilmeli: Zararı gören kendi kulüpleri...

LENS BİR BABEL DEĞİL...

Jeremain Lens iyi niyetli ve çalışkan fakat dar alanda son derece etkisiz. Koordinasyonu ve teknik kalitesi yetersiz. Pas oyununda yok. Tipik bir kontratak oyuncusu. Takımın kötü oyunu da Lens’i olumsuz etkiledi.

QUARESMA THE END!

Gördüğü sorumsuzca kartlar, zaman zaman takım oyunundan kopuk performansı, asistleri, çalımları, yetenekleri... Kariyeri boyunca tartışıldı Ricardo Quaresma... Keyif ile izledik, eğlendik. Zaman zaman kızdırdı. Faydası mı çok, zararı mı? Artıları mı, eksileri mi? Hep sorduk, tartıştık... Sanıyorum bu soru hiçbir zaman cevabını bulamayacak.

Dün Erzurumspor karşılaşmasının sonucu ve gördüğü kırmızı kart sanki Q7 serüveninin de sonu olacak gibi görünüyor.

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GÜNTEKİN ONAY
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