İstek var pozisyon yok

FATiH Terim, takımının eksik olan enerji ve dinamizm seviyesini yukarıya çekmek için bazı değişikliklere gitti. Terim’in Galatasaray’da önceki haftalarda olmayan pres, yüksek tempo ve hızı farklı isimlerde araması doğal. Bu değişiklikler kesinlikle bir rotasyon değil. Bir cezalandırma ve aynı zamanda arayış. Çünkü Real Madrid maçına 5 gün var. Peki Fatih Hoca kadroda yaptığı bu değişikliklerle istediğini aldı mı? Kısmen ‘evet’. Ancak genel anlamda ‘hayır’. Coşku ve istek daha fazla olsa da oyun olarak Galatasaray üretkenlikten ve kaliteden son derece uzaktı.

HÜCUM YAPAMADILAR

Sol kanat Nagatomo, Ömer ve Babel ile işlerken, sağ kanattan hiç hücum yapamadı sarı kırmızılılar. Hiç pozisyon bulamadığı bir ilk yarıda Talbi’nin kendi kalesine attığı gol ve bir penaltıyla 2-0 bulmuş olması ise adeta bir futbol piyangosuydu bu oyunun karşılığında. 2-0’a kadar hiç hücumu düşünmeyen Rizespor biraz kabuğundan çıkar gibi olsa da cılız ataklar yaptı. İsmail Kartal’ın takımın en yetenekli oyuncusu Samudio’yu neden oynatmadığını da konuk takımın yetersiz hücumlarını görünce açıkçası merak ettik.

Galatasaray hiç lezzet vermediği maçta en azından orta alandaki 3 oyuncunun defansif anlamdaki iyi oyunuyla en azından rakibine de fırsat tanımadı. Ancak evinde maç boyunca 80’inci dakikaya kadar tek bir gol pozisyon bulamamış olması da düşündürücü.

FATİH HOCA ŞAŞIRTIYOR

FATİH Terim, geçen hafta Beşiktaş karşısında sahada yürüyen Belhanda’ya 68 dakika dayanarak şaşırtmıştı. Bu hafta da 86 dakika varlık gösteremeyen Emre Mor’un performansına tahammül ederek şaşırttı. Galatasaray için dün kazanmak önemliydi. Ancak istek ve coşku yukarıya çıksa da, oyun beklenilenin çok altındaydı.