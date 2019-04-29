İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

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Beşiktaş, sadece 3 puan almadı, ilk 45'ten önemli dersler çıkardı

BEŞİKTAŞ son yılların en olumsuz ilk 45 dakikalarından birini oynadı. Harika bir seyirci, yüksek motivasyon ve erken gelen gole rağmen oyunu ele geçiremedi. Öyle ki ilk yarı Ankaragücü kalesine atılmış tek şut var. Top kayıpları, isabetsiz ve telaşlı paslar ile kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanan bir Beşiktaş vardı. Bu durumun sebebi Ankaragücü’nün Atiba ve Ljajic’e yaptığı baskı kadar Güven ve Lens’in pas oyununda yetersiz kalmalarıydı. Ankaragücü atletik ve dinamik bir takım. Öyle nitelikli bir baskı yaptılar ki son yıllarda Beşiktaş’ın evinde bu kadar bocaladığı bir 45 dakika izlemedik. İlginç olan Şenol Güneş’in 2’nci yarıya ilk devredeki 11 ile çıkmasıydı. Oyuncu değişikliği yapmadan oyunu değiştirmenin pek de mümkün görünmediği maçta Beşiktaş 2’nci yarıya daha kararlı başladı. Vida’nın golüyle de 2 farkı bulup zor görünen maçı çözdü. İlk devre üstün oynayan Ankaragücü, 2’nci golden sonra oyun disiplininden tamamen uzaklaştı ve Beşiktaş farka koştu. Son 4 haftaya girilirken Beşiktaş, dün sadece 3 puan almadı, dünkü maçın ilk yarısından önemli dersler de çıkarttı. İlk yarıdaki oyun Galatasaray maçında galibiyet için yetmez.

BURAK, ŞOVA DEVAM EDiYOR

ÜST üste 6 galibiyet alıp son düzlükte şampiyonluk potasına giren Beşiktaş’ta bu yükselişin baş rol oyuncusu tartışmasız Burak Yılmaz. Beşiktaş forması ile 12 maçta 11 gole imza atan Burak, son 6 maçın hiçbirini boş geçmedi. Üstelik attıklarının hepsi maç kazandıran goller oldu. Burak’ın süper performansının yanında Ljajiç’in kalitesi ve yaratıcılığı, Vida, Karius ve Atiba’nın yükselen formu da Beşiktaş için değerli. Quaresma’sız Beşiktaş’ta takımın top paylaşımı ve yardımlaşmasının daha üst seviyede olduğu açıkça gözlemleniyor. Adem Ljajic’in organizatörlüğü, Burak’ın golcülüğü siyah beyazlıların sonuca kolay gitmesini sağlıyor. Son 4 haftaya girilirken Başakşehir ile arada sadece 3 puanlık bir fark var. Momentumu yakalayan, iyi futbol oynayan Beşiktaş, şampiyonluğa ciddi şekilde inanıyor. Haftaya oynanacak Galatasaray derbisi geçen sezon olduğu gibi final niteliğinde bir maç olacak.

Maçın adamı: Burak.

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