Güneş battı!

YILIN derbisinin ilk 45 dakikasında hiç futbol oynanmadı. Sürekli duran bir oyun, karşılıklı fauller, ısrarla atılan uzun toplar, tartışmalı hakem kararları ve bitmeyen bir gerginlik. Yerde yatanlar, İtirazlar, itirazlar ve yine itirazlar. Tüm dünyadan futbol seyrediyoruz. Bazı Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dışında bu maça benzeyen bir karşılaşma izlediğimi son yıllarda hatırlamıyorum. Şenol Güneş 6 maçtır kazanan ve kolay pozisyona giren takımdan vazgeçip bu galibiyet serisinde ilk 11’de hiç oynamayan Necip ile başlayarak şaşırttı. Bu tercih şu anlama geliyordu: “Ben oynatmayacağım, rakibi bozacağım, maçı mücadele oyununa dönüştüreceğim.” Evet, bunda da başarılı oldu. Necip savaştı ancak Beşiktaş Galatasaray’ı bozmakta başarılı olduğu kadar futbol oynamaktan uzak kaldı.

Ligin en formda, en etkili oyuncusu Adem Ljajic sol kanatta Mariano’yu kovalamaktan topla buluşamadı. Şenol Güneş, bu tercihiyle Ljajic’i de pasifize etti. Böylesine kötü bir oyun ve kötü bir hakem yönetiminin ardından tartışmalı bir taç kararıyla Galatasaray golü buldu.

İlginç olan devrede içeriye 1-0 yenik girmesine, Galatasaray kalesine tek isabetli şut atmamasına ve 5 sarı kartlı oyuncusu olmasına rağmen Şenol Hoca değişiklik yapmadan ikinci yarıya başladı ve bazı oyuncuların yerini değiştirmek yoluna gitti. Necip sol bek, Caner sol ön, Ljajic merkeze geçti.

İlk değişiklik Gökhan’ın sakatlanmasıyla gerçekleşti ve Adriano oyuna girdi. Galatasaray taç atarken uyuyan bir Necip, oyunu takip etmeyen bir Vida ve gelen ikinci gol. Ancak 2-0’dan sonra kendi düzenine dönmeyi düşünen Beşiktaş hücumda daha etkili olsa da savunmada dağınık bir görüntü ortaya koydu.

ANLAŞILMAZ TERCiHLER

HAKEM kararları çok tartışmalı olsa da şüphesiz ki bu maç Şenol Güneş’in kariyerinin en kötü kurgulanmış ve yönetilmiş maçlarından birisi olarak kayıtlara geçecektir. Adriano, Kagawa ve Quaresma yedek, aylardır 11’de oynamayan Necip sahada. İşler kötü giderken, atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra da geç gelen değişiklikler. Galatasaray, iyi futbol oynamadığı bir derbide Beşiktaş’ın tercih ve bireysel hataları sonucu final niteliği taşıyan derbiyi kazandı ve yarışa devam dedi. Bazı Beşiktaşlılar derbinin ardından hakem isyanında bulunacaktır ama bu sonuç Şenol Güneş’e yazar.

GEÇEN SEZON DA KAYBETMiŞTi

SORU şu: Şenol Hoca, A Milli Takım’da Dorukhan’ı forvet arkası, Necip’i orta saha, sağ bek ve sol bek pozisyonunda joker olarak oynatacak mı? 2019’da hiç yenilmeyen, üst üste 6 maç kazanan takımı final maçında bu kadar değiştirmek, böyle tercihler yapmak Şenol Güneş gibi büyük bir teknik adama yakışmadı. Nerede her zaman futbol oynamayı düşünen Şenol Hoca? Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da Fatih Terim’e karşı finali kaybetmiş ve 4’üncü olmuştu, bu sezon da yine kaybetti ve büyük olasılıkla 3’üncü olacak.

Maçın adamı: Fernando.