Güçlü oyun, güzel goller

Fenerbahçe, ofansif zenginlik açısından sezonun en iyi ilk 45 dakikasını Konyaspor’a karşı oynadı. İlk yarım saatte 3 gol, 1 direkten dönen top ve rakip kale önünde kaçan fırsatlar. Özellikle kanatları etkili kullanan sarı-lacivertli ekip golleri ve pozisyonları hep kenarlardan getirdiği toplarla buldu. Rodrigues, etkili ve yaratıcı oyununu öyle bir seviyeye taşıdı ki, kağıt üzerinde hem defansif olarak hem de ofansif olarak güçlü görünen Skubiç- Ömer Ali ikilisi sanki sahada yokmuşçasına rahat hareket etti.

Fenerbahçe’nin güçlü hücum oyununun beraberinde savunmada da ilk yarıda Konyaspor’a hiç fırsat vermediğini de vurgulayalım. İkinci yarıda skorun da getirdiği avantaj ile birlikte

KOCAMAN'IN BAŞLANGIÇ PLANI HİÇ TUTMADI

Eksikler döndükten sonra çok net bir şekilde görülüyor ki Fenerbahçe’de taşlar yerine oturdu. Dünkü oyunu ve skoru gördükten sonra akla otomatikman şu soru da geldi: Ersun Yanal, Max Kruse dönünce bu orta saha kurgusuyla devam edecek mi? Fenerbahçe’de dün kötü oynayan yoktu ancak ben Rodrigues ve Gustavo’yu çok beğendim. Ozan ve Vedat da çok çalıştılar.

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman’ın başlangıç planı hiç tutmadı. Kariyerinde süper lig golü bulunmayan, bu sezon hiç ilk 11’de oynatmadığı Mücahit Can’ı böylesine zor bir maçta sadece rakip stoperlere baskı yapsın diye oynattı. Ancak topu ileriye taşımak ve tutma konusunda yeşil-beyazlı ekibin son derece yetersiz kaldığını gördük. Fenerbahçe sezonun en rahat galibiyetine şık goller ve keyifli bir oyun ile ulaşırken Konyaspor ise son derece zayıf bir takım görüntüsündeydi.