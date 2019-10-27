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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Güçlü oyun, güzel goller

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GÜNTEKİN ONAY

Görülüyor ki, eksikler dönünce Fenerbahçe'de taşlar yerine oturdu

 Fenerbahçe, ofansif zenginlik açısından sezonun en iyi ilk 45 dakikasını Konyaspor’a karşı oynadı. İlk yarım saatte 3 gol, 1 direkten dönen top ve rakip kale önünde kaçan fırsatlar. Özellikle kanatları etkili kullanan sarı-lacivertli ekip golleri ve pozisyonları hep kenarlardan getirdiği toplarla buldu. Rodrigues, etkili ve yaratıcı oyununu öyle bir seviyeye taşıdı ki, kağıt üzerinde hem defansif olarak hem de ofansif olarak güçlü görünen Skubiç- Ömer Ali ikilisi sanki sahada yokmuşçasına rahat hareket etti.

Fenerbahçe’nin güçlü hücum oyununun beraberinde savunmada da ilk yarıda Konyaspor’a hiç fırsat vermediğini de vurgulayalım. İkinci yarıda skorun da getirdiği avantaj ile birlikte

KOCAMAN'IN BAŞLANGIÇ PLANI HİÇ TUTMADI

Eksikler döndükten sonra çok net bir şekilde görülüyor ki Fenerbahçe’de taşlar yerine oturdu. Dünkü oyunu ve skoru gördükten sonra akla otomatikman şu soru da geldi: Ersun Yanal, Max Kruse dönünce bu orta saha kurgusuyla devam edecek mi? Fenerbahçe’de dün kötü oynayan yoktu ancak ben Rodrigues ve Gustavo’yu çok beğendim. Ozan ve Vedat da çok çalıştılar.

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman’ın başlangıç planı hiç tutmadı. Kariyerinde süper lig golü bulunmayan, bu sezon hiç ilk 11’de oynatmadığı Mücahit Can’ı böylesine zor bir maçta sadece rakip stoperlere baskı yapsın diye oynattı. Ancak topu ileriye taşımak ve tutma konusunda yeşil-beyazlı ekibin son derece yetersiz kaldığını gördük. Fenerbahçe sezonun en rahat galibiyetine şık goller ve keyifli bir oyun ile ulaşırken Konyaspor ise son derece zayıf bir takım görüntüsündeydi.

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