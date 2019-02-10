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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
10.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Dönüşü muhteşem oldu

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Beşiktaş ilk 20 dakika düşük tempoyla ve durgun başladı.

Bunun nedenlerinden biri de Bursaspor’un alan bırakmayan savunma anlayışıydı. Yeşil beyazlı ekip ligin en az gol yiyen ikinci takımı. Hücumda üretkenlikten uzak görünseler de rakiplerin işini güçleştiren, koşan, diri bir ekip. Kolay kolay da maç kaybetmiyorlar. 25. dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, buna rağmen pozisyon bulmakta güçlük çekti. Ljajic’in organizatörlüğündeki oyunda eksik olan kanat hücumlarının yetersizliğiydi. Siyah beyazlı ekip oyuna derinlik ve genişlik katamadı. Ancak ihtiyaç olunan anda Burak sahneye çıktı ve deyim yerinde ise sıkışan maçı “tek başına” aldı. Dün Burak olmasaydı -açık konuşalım- Beşiktaş maçı kazanamazdı.

DAĞINIKLIK BİTTİ

Kollektif olarak disiplinli ve organize görünen Beşiktaş’ta Ljajic istekliydi, çok kaliteli işler yaptı. Dorukhan büyük efor sarfetti. Güven alan bulunca daha etkili olabileceğini gösterdi. Atiba eski günlerdeki bildiğimiz Atiba’ydı. Fedakarca oynadı. Mirin de hemen hemen kusursuzdu. Vida ile uyum içinde hareket ettiler. Bursaspor’un son 10 dakikadaki baskılı oyuna kadar pozisyon vermeyen Beşiktaş, son 10 dakika bocaladı. Ancak genel anlamda siyah-beyazlılar savunmada sağlam bir görüntü ortaya koydu. Ligin ilk yarısındaki dağınıklık artık yok.

BEŞİKTAŞ’IN HAVASI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Her şey Beşiktaş için ciddi bir olumsuzluğa doğru giderken Kagawa transferi, Antalya’daki farklı skor ve Burak’ın 2 golü, Beşiktaş’ın bulutlu ve puslu havasını parlak, güneşli bir havaya çevirdi.

10 TAM PUAN

Burak Yılmaz, Beşiktaş’a transfer olduğunda ben de Hürriyet ailesine yeni katılmış ve ilk yazımda “hem iyi golcü hem de iyi bir Beşiktaşlı.” ifadelerini kullanmıştım. Basit, net ve son derece açık. Dün de gördük. Burak çok iyi bir golcü. Üstelik çok top almadığı bir maçta 2 gol attı. İlkinde müthiş bir kontrol ve dar açıdan direk dibine yapılan klas gol vuruşu. İkincisi tamamen bireysel çaba ve beceriyle geldi. Burak’ın gecesi oldu. Beşiktaş taraftarının yüreğine su serpti. Çatlak sesleri susturdu.

Maçın adamı: Burak Yılmaz

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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