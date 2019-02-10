Dönüşü muhteşem oldu
Beşiktaş ilk 20 dakika düşük tempoyla ve durgun başladı.
Bunun nedenlerinden biri de Bursaspor’un alan bırakmayan savunma anlayışıydı. Yeşil beyazlı ekip ligin en az gol yiyen ikinci takımı. Hücumda üretkenlikten uzak görünseler de rakiplerin işini güçleştiren, koşan, diri bir ekip. Kolay kolay da maç kaybetmiyorlar. 25. dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, buna rağmen pozisyon bulmakta güçlük çekti. Ljajic’in organizatörlüğündeki oyunda eksik olan kanat hücumlarının yetersizliğiydi. Siyah beyazlı ekip oyuna derinlik ve genişlik katamadı. Ancak ihtiyaç olunan anda Burak sahneye çıktı ve deyim yerinde ise sıkışan maçı “tek başına” aldı. Dün Burak olmasaydı -açık konuşalım- Beşiktaş maçı kazanamazdı.
DAĞINIKLIK BİTTİ
Kollektif olarak disiplinli ve organize görünen Beşiktaş’ta Ljajic istekliydi, çok kaliteli işler yaptı. Dorukhan büyük efor sarfetti. Güven alan bulunca daha etkili olabileceğini gösterdi. Atiba eski günlerdeki bildiğimiz Atiba’ydı. Fedakarca oynadı. Mirin de hemen hemen kusursuzdu. Vida ile uyum içinde hareket ettiler. Bursaspor’un son 10 dakikadaki baskılı oyuna kadar pozisyon vermeyen Beşiktaş, son 10 dakika bocaladı. Ancak genel anlamda siyah-beyazlılar savunmada sağlam bir görüntü ortaya koydu. Ligin ilk yarısındaki dağınıklık artık yok.
BEŞİKTAŞ’IN HAVASI TAMAMEN DEĞİŞTİ
Her şey Beşiktaş için ciddi bir olumsuzluğa doğru giderken Kagawa transferi, Antalya’daki farklı skor ve Burak’ın 2 golü, Beşiktaş’ın bulutlu ve puslu havasını parlak, güneşli bir havaya çevirdi.
10 TAM PUAN
Burak Yılmaz, Beşiktaş’a transfer olduğunda ben de Hürriyet ailesine yeni katılmış ve ilk yazımda “hem iyi golcü hem de iyi bir Beşiktaşlı.” ifadelerini kullanmıştım. Basit, net ve son derece açık. Dün de gördük. Burak çok iyi bir golcü. Üstelik çok top almadığı bir maçta 2 gol attı. İlkinde müthiş bir kontrol ve dar açıdan direk dibine yapılan klas gol vuruşu. İkincisi tamamen bireysel çaba ve beceriyle geldi. Burak’ın gecesi oldu. Beşiktaş taraftarının yüreğine su serpti. Çatlak sesleri susturdu.
Maçın adamı: Burak Yılmaz
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