Deplasman oyunu güçlü değil
Güntekin ONAY yazdı...
FENERBAHÇE maça çok düşük bir tempoyla başladı. Topu hızlı dolaştıramayınca da akan oyunda pozisyon üretemedi. İlk yarıda Moses’ın direkten dönen füzesi dahil tüm pozisyonlar duran top veya devamından geldi. İşin ilginç tarafı hücumda bir karambol dışında gole yaklaşamayan Fenerbahçe, kendi yarı sahasında ciddi açıklar verdi.
Kayserispor’un final paslarında tercih ve isabet yanlışları ev sahibinin net fırsatlar bulmasını engelledi. Ne gariptir ki, Fenerbahçe, savunmanın bu kadar açık verdiği ilk 45 dakikadan dersler çıkarmadı ve ikinci yarıda benzer bir zaafiyet sonrasında kalesinde golü gördü. Kayserispor’un en etkili oyuncusu Mensah’a hiçbir önlem alınmaması da Fenerbahçe’nin bir diğer yanlışıydı.
HATAYA ZORLAYAMADILAR · 1-0’dan sonra rakip ceza sahasına çok adamla giden Fenerbahçe birkaç tane karambol dışında gole yaklaşamazken, Kayserispor’un skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanması ile baskılı oynuyor gibi göründü. Ancak çok da nitelikli olmayan bu baskı Kayserispor’u hataya zorlayacak düzeyde değildi.
Fenerbahçe’nin çok arzu ettiği şampiyonluğa ulaşabilmesi için deplasman performansını yukarıya çekmesi şart. Sarı lacivertli ekip sezon başından bu yana dış sahada oynadığı hiçbir maçta güçlü bir oyun ortaya koyamadı.
KAYSERi’NiN KADROSU KÖTÜ DEĞiL
Fenerbahçe'nin göze çarpan diğer sorunları Rodrigues’in savunmaya hiç yardım etmemesi ve hücumda sürekli olarak Vedat Muriç’e yüksek top atılmasıydı. Ligin ilk 9 haftasında galibiyeti olmayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk 3 puanını alarak lige tutundu. Kayserispor’un kadrosu kötü değil. Ödeme problemlerini çözerse Süper Lig’de kalıcı olacaktır.
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