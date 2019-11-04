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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Deplasman oyunu güçlü değil

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Güntekin ONAY yazdı...

FENERBAHÇE maça çok düşük bir tempoyla başladı. Topu hızlı dolaştıramayınca da akan oyunda pozisyon üretemedi. İlk yarıda Moses’ın direkten dönen füzesi dahil tüm pozisyonlar duran top veya devamından geldi. İşin ilginç tarafı hücumda bir karambol dışında gole yaklaşamayan Fenerbahçe, kendi yarı sahasında ciddi açıklar verdi.

Kayserispor’un final paslarında tercih ve isabet yanlışları ev sahibinin net fırsatlar bulmasını engelledi. Ne gariptir ki, Fenerbahçe, savunmanın bu kadar açık verdiği ilk 45 dakikadan dersler çıkarmadı ve ikinci yarıda benzer bir zaafiyet sonrasında kalesinde golü gördü. Kayserispor’un en etkili oyuncusu Mensah’a hiçbir önlem alınmaması da Fenerbahçe’nin bir diğer yanlışıydı.

HATAYA ZORLAYAMADILAR · 1-0’dan sonra rakip ceza sahasına çok adamla giden Fenerbahçe birkaç tane karambol dışında gole yaklaşamazken, Kayserispor’un skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanması ile baskılı oynuyor gibi göründü. Ancak çok da nitelikli olmayan bu baskı Kayserispor’u hataya zorlayacak düzeyde değildi.

Fenerbahçe’nin çok arzu ettiği şampiyonluğa ulaşabilmesi için deplasman performansını yukarıya çekmesi şart. Sarı lacivertli ekip sezon başından bu yana dış sahada oynadığı hiçbir maçta güçlü bir oyun ortaya koyamadı.

KAYSERi’NiN KADROSU KÖTÜ DEĞiL

Fenerbahçe'nin göze çarpan diğer sorunları Rodrigues’in savunmaya hiç yardım etmemesi ve hücumda sürekli olarak Vedat Muriç’e yüksek top atılmasıydı. Ligin ilk 9 haftasında galibiyeti olmayan Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk 3 puanını alarak lige tutundu. Kayserispor’un kadrosu kötü değil. Ödeme problemlerini çözerse Süper Lig’de kalıcı olacaktır.

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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