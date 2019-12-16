Çaba var üretim yok

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16.12.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

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Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında ilk yarılarda çok az aksiyon oluyor. İç sahada 8 maçın 6’sında ilk yarılarda gol bulamamış.

Genelde de 15 maçın 11’inde. Dün de Malatyaspor karşısında ilk 45 dakika isabetli şut atmayı bırakın, korner dahi kazanmadı.

Ligin en ofansif ekiplerinden biri olan Malatyaspor da hücumu hiç düşünmeyip savunmada kalınca ortaya pozisyonsuz, tatsız tuzsuz bir 45 dakika çıktı. İkinci devre baskılı başlayan siyah beyazlı ekip Malatyaspor’u ceza alanına hapsetse de aradığı pozisyonları üretmekte zorlandı. Beşiktaş 3’üncü bölgeye kadar ligin en iyi takımı. Ancak son 20 metrede özellikle savunma ağırlıklı oynayan takımları açmakta zorlanıyor. Bunun da nedeni Ljajic dışında yaratıcı oyuncu olmaması. Durum böyle olunca da gol için beklenti kenar ortaları ve duran topların dışına çıkmıyor. Abdullah Avcı, baktı ki gol gelmiyor son 20 dakika geçen haftaki hamlesini yaptı ve Umut Nayir ile Lens’i sahaya sürdü. Beşiktaş ikinci yarı adeta tek kale oynadı. Ancak bu oyuna rağmen pozisyon üretememesi düşündürücü. Gol için yapılan son değişiklik Güven oldu. Ancak Güven Beşiktaş’a golü getiren değil, golleri yediren oyuncu oldu. Bifouma’nın karşısında ayakta kalamayıp düşmesi konuk takımın golü bulmasının başlıca nedeniydi. İkinci golde de penaltıya sebep olan Güven idi.

DIABY ÇOK YETERSİZ

Beşiktaş'ın hücumda alternatifleri yok denecek kadar az. Diaby çok yetersiz, Güven kesinlikle Beşiktaş seviyesinde değil. Burak ve Ljajic de üretmeyince gol kısırlığı yaşaması doğal. Ocak ayında kesinlikle golcü bir kanat oyuncusuyla Burak’a alternatif bir santrfor alınması şart. 85 dakika sabırlı ve defansif oynayan Malatyaspor, aradığı pozisyonu son bölümde bulup istediğini aldı.

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