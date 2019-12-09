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09.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bu oyunla 3 puan piyango oldu

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Beşiktaş, dün sezonun en kötü futbolunu oynadı.

EN sonda söylenecek şeyi ilk cümlede vurgulayalım. Beşiktaş sezonun en kötü futbolunu dün oynadı. 10 kişi kalan savunması sorunlu Kasımpaşa karşısında kalesinde 2 gol görmüş olması ve pozisyonlar vermesi düşündürücü. Üstüne üstlük hücumda da son derece silik bir Beşiktaş gördük. İşler tam rayına oturuyor derken dünkü dağınık-kopuk takım görüntüsü izleyenleri şaşırttı. Dün için gerçekçi olmak gerekirse maçı sonuna kadar bırakmaması dışında olumlu bir şey söylemek zor Beşiktaş İçin.
Burak’ı son yıllarda hiç bu kadar kötü görmemiştik. Öyle ki dün tek bir olumlu hareket yapamadı. Sadece Burak değil, Gökhan haricindeki tüm oyuncular tanınmayacak kadar kötüydü.

BEŞİKTAŞ SANKİ 10 KİŞİYDİ

Siyah beyazlı futbolcular sanki dün gece çok yüksek tempoda bir maç oynamışlar bugün tekrar sahaya çıkmışlar gibi bir görüntü vardı. Stoperlerin alan daraltamaması, kaybedilen toplarda baskı yapılmaması ve geri dönüşlerde yaşanan sorunlar Beşiktaş için başlıca olumsuzluklardı. Hücumda hareketsiz, rakip savunmayı zorlamayan Beşiktaş’ta Abdullah Avcı, çift santrfora döndü ve Umut Nayir’i oyuna aldı. Umut ile 2-2’yi bulmuş olmasına rağmen enerjisi ve ritmi yükselmeyen Beşiktaş’ta savunma oyuncuları Koita’ya çok fazla alan ve zaman verdiler. Kalitesinin altında oynamasına rağmen tüm ataklar Adem Ljajic ile şekil kazandı.

BEŞiKTAŞLILAR 3 YILDIR BUNU BEKLiYORDU

Dün sahada beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş kazanmış olmasına rağmen bu maçtan dersler çıkarmalı. Maçın adamı ise sonradan girip 2 gole imza atan Umut Nayir oldu. Lens’in de 3’üncü goldeki katkısı Beşiktaşlıların 3 yıldır beklediği bir andı. Hakem Arda Kardeşler’in Karim Hafez’e gösterdiği kırmızı kartta bariz gol şansı olup olmadığı tartışılır. Çünkü Atiba topu ayağından çok açmıştı. Hakem bu kararın etkisinde kalıp sonraki bölümde çok kötü bir maç yönetti. Beşiktaş dün çok kötü oynadığı bir maçta olağanüstü bir 3 puanla sahadan ayrıldı ve galibiyet serisini 6 maça çıkartarak yarışa güçlü bir şekilde tutundu.

"İnşallah bu golün değerini anlarız"Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta takımının son 2 golünü atan Umut Nayir, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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