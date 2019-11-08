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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu goller Beşiktaş'ın kaderi oldu

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Bu goller Beşiktaş'ın kaderi oldu

Güntekin ONAY yazdı...

Beşiktaş, Braga deplasmanına gruptaki iddiasının az olduğu gerçeği ile gitti. Ancak sahaya kaybetmeyi kabullenerek çıkmadı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı dahil birçok as oyuncusundan yoksun olsa da dünkü 11 daha iyisini yapabilirdi. İlk yarıda Braga’ya fazla gol için fazla şans vermese de kenarlardan gelen toplarda hamle ve pozisyon hataları olunca kalesinde 2 basit gol gördü. Bu durum ne yazık ki bu yılki Avrupa Ligi serüveninde Beşiktaş’ın kaderi oldu.

BOYD DAHA OLUMLUYDU

Sezon başından beri az süre alan, ilk 11’i zorlaması beklenen bazı oyuncuların performansı dün yine net bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle genç Güven... Bu günler kendisi için çok değerli. Her maç ayrı bir deneyim. Gelişmesi ve kalıcı olması için en kritik süreçten geçiyor ve süre aldığı her dakikayı iyi değerlendirmesi şart. Daha etkili oynayacak potansiyeli var. Bu kategorideki oyunculardan Boyd ise dün şık bir gol attı ve geçmiş maçlarına oranla çok daha olumluydu.

Genç Kartal, aktif göründü fakat çok daha fazla çalışmalı. Galatasaray derbisindeki iyi oyunuyla dikkat çeken Roco, dünkü performansıyla sınıfı geçemedi. Özellikle ikinci ve üçüncü gollerde kaleci Utku ile birlikte ortaklaşa hatası var.

Kırmızı kart hatalıydı

Litvanyalı hakemin ilk yarının sonlarında Lens’e tartışması yapılabilecek bir pozisyonda gösterdiği kırmızı kart son derece hatalıydı. 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında skor avantajını da elinde bulunduran Braga, ikinci devre maçı rahat bir tempoda oynadı. Beşiktaş geride kalan maçı puansız kapattı. Bu tablo tam bir bir felaket ancak kabul edelim ki tüm karşılaşmalarda -kaçan penaltı, bireysel hatalar ve hakem kararları gibi- kırılmalar da hep aleyhine oldu. Avrupa defteri 2 maç kala resmen kapandı.

Beşiktaş Portekizde Avrupaya veda etti
Beşiktaş Portekiz'de Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Uçar, karşılaşmanın ardından bu açıklamaları yaptı...

"Maçın kırılma noktası Lens'in atılmasıydı"UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve son 32 turuna çıkma şansını yitiren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Recep Uçar, siyah-beyazlı oyuncu Jeremain Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonun müsabakanın kırılma anı olduğunu belirterek, "Adil olmayan bir karardı" dedi.
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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