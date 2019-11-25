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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bir puan kayıp değil kazançtır

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Güntekin Onay yazdı.

Fenerbahçe Vedat Muriç ve Mevlüt’ün yokluğunda santrforsuz bir formasyonla, fizik gücü yüksek, dirençli bir 11’le sahaya çıktı.

Ligin en çok gol atan takımı olan Yeni Malatyaspor’un Guilherme ve Jahovic gibi etkili silahlarını pasifize etme amacını taşıyan bu kurgu büyük ölçüde başarılı oldu. Ersun Yanal’ın kurgusunda yine Malatya’nın en zayıf karnı olan savunmanın merkezindeki oyuncuların ağırlığından faydalanma düşüncesi de zaman zaman işe yaradı. Kadro zafiyetine rağmen sarı lacivertliler maçı kazandıracak pozisyonlar da üretti. Ancak yine genel anlamda teknik beceri ve kaliteden yoksun bir Fenerbahçe izlediğimizi de vurgulamalıyız. Nitekim kaçan goller de bu eksikliklerin sonucuydu. Yeni Malatyaspor’un ilk yarıda iptal edilen golü, tartışmaya çok açık bir pozisyon. Arkasından Emre Belözoğlu’nun kaçırdığı penaltı maçın dönüm noktası oldu. İki takımın da ilk yarıdaki pozisyonlar haricinde kendilerine galibiyeti getirecek veya kazanmayı hak edecek bir oyun sergilediklerini söylemek mümkün değil. Fenerbahçe’nin aldığı bu beraberlik bence küçümsenmemeli. Santrforu yok, ki Vedat Muriç sarı lacivertlilerin oyununda çok önemli bir parça. Bunun yanında rakip Yeni Malatyaspor’un 25 golle ligin en çok gol atan takımı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu koşullarda alınan 0-0’lık sonucu, puan kaybı olarak görmenin ötesinde bir kazanç olarak değerlendirmek gerekir.

Kalkavan'a yakışmadı

Hakem Mete Kalkavan, bu ülkenin en önemli hakemlerinden biri. Böylesine tecrübeli bir ismin Yeni Malatya-Fenerbahçe maçındaki performansını hiç beğenmedim. İlk yarıdaki tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların etkisinde kaldı. Bazı sarı kartları atladı. Oyundaki tansiyonun yükselmesinde Kalkavan’ın hatalı düdüklerinin önemli payı var.

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