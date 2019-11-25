Bir puan kayıp değil kazançtır
Güntekin Onay yazdı.
Fenerbahçe Vedat Muriç ve Mevlüt’ün yokluğunda santrforsuz bir formasyonla, fizik gücü yüksek, dirençli bir 11’le sahaya çıktı.
Ligin en çok gol atan takımı olan Yeni Malatyaspor’un Guilherme ve Jahovic gibi etkili silahlarını pasifize etme amacını taşıyan bu kurgu büyük ölçüde başarılı oldu. Ersun Yanal’ın kurgusunda yine Malatya’nın en zayıf karnı olan savunmanın merkezindeki oyuncuların ağırlığından faydalanma düşüncesi de zaman zaman işe yaradı. Kadro zafiyetine rağmen sarı lacivertliler maçı kazandıracak pozisyonlar da üretti. Ancak yine genel anlamda teknik beceri ve kaliteden yoksun bir Fenerbahçe izlediğimizi de vurgulamalıyız. Nitekim kaçan goller de bu eksikliklerin sonucuydu. Yeni Malatyaspor’un ilk yarıda iptal edilen golü, tartışmaya çok açık bir pozisyon. Arkasından Emre Belözoğlu’nun kaçırdığı penaltı maçın dönüm noktası oldu. İki takımın da ilk yarıdaki pozisyonlar haricinde kendilerine galibiyeti getirecek veya kazanmayı hak edecek bir oyun sergilediklerini söylemek mümkün değil. Fenerbahçe’nin aldığı bu beraberlik bence küçümsenmemeli. Santrforu yok, ki Vedat Muriç sarı lacivertlilerin oyununda çok önemli bir parça. Bunun yanında rakip Yeni Malatyaspor’un 25 golle ligin en çok gol atan takımı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu koşullarda alınan 0-0’lık sonucu, puan kaybı olarak görmenin ötesinde bir kazanç olarak değerlendirmek gerekir.
Kalkavan'a yakışmadı
Hakem Mete Kalkavan, bu ülkenin en önemli hakemlerinden biri. Böylesine tecrübeli bir ismin Yeni Malatya-Fenerbahçe maçındaki performansını hiç beğenmedim. İlk yarıdaki tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların etkisinde kaldı. Bazı sarı kartları atladı. Oyundaki tansiyonun yükselmesinde Kalkavan’ın hatalı düdüklerinin önemli payı var.
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