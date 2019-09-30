Beşiktaş’ta kriz çok büyük

BEŞİKTAŞ’ın ihtiyacı olan silkinmeyi yapabilmesi için kazanması gerekiyordu ancak dünkü sonucun ardından kriz derinleşti. Yalnız bırakılmış bir teknik adam, istifa eden bir başkan ve neresinden bakarsanız bakın gelinen nokta tam bir kaos. Abdullah Avcı, iyi bir teknik adam. Başakşehir’de yaptıkları ortada. Ancak Beşiktaş’ta seçtiği ve ısrarcı olduğu oyun tutmadı. Süreç içinde daha pragmatik ve sonuç odaklı bir oyuna yönelmesi gerekiyordu. Pas oyunu yerine daha direkt ve rakibin bıraktığı alanları kullanan bir Beşiktaş oyunu daha gerçekçiydi. Özellikle de dün için.

Atakları sonuçlandırmadan dönerseniz pas oyunu size dezavantaj olarak döner. Beşiktaş’ın kadro yapısı bu oyuna uygun değil. Şu an için modern futbol dünyasında Guardiola dışında bu oyunda ısrarcı olan yok. Liverpool dahi daha direkt bir futbol oynuyor. Dün Trabzonspor kendi evinde oynamasına rağmen topu Beşiktaş’a bıraktı ve siyah beyazlıları hataya zorlayıp sonuca gitti. Özellikle Sörloth’u sürekli Caner’in boşalttığı alana sokmak Ünal Karaman’ın temel planıydı. Yenilen gollerde talihsizlik tabii var ancak hücumda pozisyon üretmekte ciddi sorunlar devam ediyor.

YANLIŞ OYUNDA ISRAR

Kaliteleri çok tartışılsa da Nkoudou, Boyd, Diaby, Güven ve lens hepsi açık alan oyuncusu. Pas oyununa yatkın değiller. Oyuncuya göre sistem seçmek en doğrusuydu. Artık bu takımda Adriano, Babel, Quaresma, Talisca, Pepe, Gomez, Marcelo, Sosa kalitesinde dünya çapında oyuncular yok. Bunu kabul edip görmek lazım. kalite düşük ise başka bir oyun seçeceksiniz. Ayrıca bu sistem dün sahada olmayan Adem ljajic’i de etkisiz kıldı. Dün Adem de olmayınca Burak’ın yanına giren gole yakın ikinci bir oyuncu yoktu.

TARAFTARA DÜŞEN GÖREV...

NECiP geçen hafta da, dün de üçüncü golde ofsaytı bozdu. Tüm iyi niyetine rağmen dönüp dolaşıp hala Necip stoper oynamak durumunda kalıyorsa bu da üzerine konuşulması gereken ciddi bir durum. Bundan sonra yapılması gereken bu yönetim boşluğunda Burak, Caner, Gökhan Atiba ve Oğuzhan gibi tecrübeli oyuncuların bu işi sahiplenmesi. Taraftarın her koşulda takıma destek olması. Aksi taktirde çöküş daha da şiddetlenir. Beşiktaş taraftarı vefakârdır ve zor günde takımının yanında olacaktır.

Son sözümüz Trabzonspor’a... Çok akılcı ve mücadeleci bir oyun ortaya koyup haklı bir galibiyet aldı.