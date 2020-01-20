Beşiktaş'ta hasar büyük

İlk yarının son maçındaki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Karius’un hatası ile de yenik duruma düşen Beşiktaş, gereken reaksiyonu güçlü şekilde veremese de Ljajic’in golüyle beraberliği buldu. Net bir şekilde görünen bir şey var ki: Caner de N’Koudou da sağ kanatta oynayamıyor. Takım halinde, organize hücum yapmakta zorlanan Beşiktaş, sadece bireysel çabalar ile hücum yapmaya çalıştı. Sivasspor ise çok koştu, yakın ve temaslı oynayarak Beşiktaş’ı fazla zorlanmadan bozmayı başardı.

SADECE GÖKHAN BAŞKALDIRDI

Gökhan haricinde iyi oynayan, sorumluluk alan futbolcusu olmayan Beşiktaş, devreyi 2-1 geride kapatırken kötü oyunun ötesinde daha düşündürücü olan siyah beyazlıların dağınık görüntüsüydü. Bireysel olarak başta Caner ve Burak olmak üzere Atiba dahil tüm oyuncuların güçsüz görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Sezon başından bu yana akan oyunda pozisyon üretmekte zorlanan siyah beyazlılar dün de duran toplar ve Caner’in ortalarıyla gol aradı. Burak’ın statik görüntüsü, N’Koudou’nun sadece rakibin soluna doğru dripling yapan gole uzak bir oyuncu olması ve Ljajic’in top alabilmek için kaleden uzaklaşmak zorunda kalması Beşiktaş’ın hücum etkinliğini azalttı.

KARIUS HİÇ BEDEL ÖDEMİYOR

İkinci yarıda özellikle de Sivas’ın 10 kişi kalmasının ardından baskı yoğunlaşsa da gole yönelik aksiyonlar sadece duran toplarla geldi. Beşiktaş’ta performansı ve kalitesi yetersiz olsa da forma giymeye devam eden oyuncuların olması düşündürücü. Karius sürekli hata yaptığı halde hiçbir şekilde bedel ödemiyor. Diaby, bırakın Beşiktaş seviyesini Süper Lig’de oynayacak düzeyde değil. Roco, çok ağır ve büyük takım stoperi değil. Taraftar Ljajic’e takık ancak N’Koudou ve Diaby gibi oyuncular ile pas alışverişi yapmak kolay değil.

BRAVO RIZA HOCA

Sivasspor'un dünkü orta sahası Fatih-Ziya ve hakan. Stoperlerin biri Ümraniyespor’dan, diğeri Akhisar’dan.. Santrforu, Konyaspor’un beğenmediği Yatabare... Bu kadroyla liderlik koltuğunda oturan Rıza Çalımbay olağanüstü bir işe imza atıyor. Dünkü skorun ardından Beşiktaş ikinci yarıda güçlü bir şekilde yarışa girme şansını teperken, Sivasspor zirve yarışında “En iddialı benim” mesajını rakiplerine verdi.





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