Beşiktaş nefes aldı!

Beşiktaş için bir çok açıdan eşik maçıydı. Üstelik “Tamam veya devam” niteliğindeki bu karşılaşma ligin namağlup lideri Alanyaspor’a karşıydı. Her açıdan çok zordu. Beşiktaş iyi mi oynadı? Hayır. Sadece elinden geleni yaptı ve savaştı. Başta Caner, Atiba ve Burak olmak üzere, sorumluluk alan futbolcular dünkü galibiyeti getirdi. Baskı altındaki Abdullah Avcı da takımının en iyi maçı olmadığının kuşkusuz farkındadır. Ancak dün her ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundaydı. Ve Avcı da dünkü galibiyet ile nefes aldı. Milli maç arasına moralli girdi. Ancak yine de Beşiktaş’ın oyun anlamında çok ciddi eksikleri var. Özellikle hücumda çoğalmakta, üretmekte, pozisyon bulmakta bir kriz yaşanıyor. Santrfor Burak ceza alanında hemen hemen hiç topla buluşmadı. Burak’ın yanına ve arkasına giren 2. bir oyuncu yok. Adem Ljajiç bu sistemde kaleden çok uzak oynuyor ve üzerine binen yükü taşıyamıyor. Kanat bekleri hücumlarda aktif değil. Pas akışkanlığı yeterli düzeyde değil. Abdullah Avcı’nın milli maç arasında Beşiktaş’ın rakip kale önü etkinliğini arttıracak önlemleri mutlaka alması lazım. Başka bir formasyona mı yönelecek? Farklı isimlere mi yer verecek? Anlayışı mı değiştirecek? Buna kendisi karar verecek fakat kesinlikle yeni bir yazılım yüklemesi şart. Aksi takdirde bu oyun ile gol sorunu devam edecektir. Ayrıca kesinlikle Adem Ljajiç’in yerlerde olan formunu yukarı çıkaracak tedbirlerin de alınması kaçınılmaz.





ATiBA RUHU SAHADAYDI

36 yaşındaki Atiba dün Beşiktaş’ın temel direğiydi. Her şeyini ortaya koydu. Bu kadar karakterli yabancı futbolcu bir daha gelir mi? Atiba dışında Caner de her şeyini verdi. Burak, Dorukhan ve Vida da iyi bir maç çıkarttı. Oğuzhan’da da yukarı çıkan bir çizgi var. Dün N’Koudou penaltı kazandırdı, çok çalıştı ancak oyun bilgisi ve kurgusunda çok eksikleri var. N’Koudou’nun takımdan kopuk görüntüsü de Beşiktaş’ın hücum performansını olumsuz etkiliyor. Fransız oyuncu pas oyununda hiç yok. Bir diğer transfer Diaby ise Trabzon deplasmanı ve dünkü maçta olumlu görüntüler verdi. Dün zorlu bir rakibi yenerek nefes alan Beşiktaş, milli maç arasından sonra Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. O maçı kazandığı takdirde Galatasaray derbisinde bambaşka bir havayla sahaya çıkabilir.