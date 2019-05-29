Beşiktaş bu tabloyu içine sindirmemeli

FUTBOLDA başarı nedir? Basitçe: bir takımın sezon başında koyduğu hedeflere mayıs ayında ulaşması. Camia beklentisi, bütçe, kadro kalitesi, kulübün misyonu ve hatta vizyonu bu hedefleri belirler. Peki, Trabzonspor 4’üncü oldu. Başarısız mı? Hayır. Çünkü altyapıdan gelen 5 genciyle iyi futbol oynadı. Geçen sezonu 4’üncü bitiren ve yeni sezona favori giren Beşiktaş ise 3’üncü oldu. Başarılı mı? Hayır.

SON 2 SEZON LiDER OLMA HAFTALARI:

· GALATASARAY: 36

· BAŞAKŞEHİR: 30

· BEŞİKTAŞ: 1

· KASIMPAŞA: 1

Bu tabloyu Twitter’da paylaştım diye küfür, hakaret, kıyamet... Peki bu tablodan ne anlıyoruz?

1-) Son iki sezondur Galatasaray ve Başakşehir yarışı önde götürmüş, Beşiktaş hep geriden takip etmiş.

2-) Siyah beyazlılar Negredo, Cenk, Talisca, Pepe, Babel, Fabri varken de; Burak, Ljajic, Love, Karius, Kagawa, Mirin oynarken de iki sezondur 1 kez dahi rakiplerinin tek puan önüne geçememiş. Üstelik Adriano, Vida, Quaresma, Medel, Atiba, Gökhan, Caner, Oğuzhan ve bu sene parlayan Dorukhan ile Güven gibi oyuncuların varlığına rağmen.

Şayet Beşiktaşlı 3’üncülüğü, 4’üncülüğü ve yukarıdaki tabloyu en güçlü kadroya sahipken içine sindiriyorsa lafım yok. Büyük kulüpleri diğerlerinden ayıran sadece ekonomik güçleri ve taraftar sayıları değildir. Başarısızlığı kabul etmeyen, reaksiyon veren yapılarıdır.

ABDULLAH HOCAM NEDEN 49 GOL?

FUTBOLUMUZ için farklı bir teknik adam profili. Vücut dili ve Türkçe’ye olan hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Fit, modayı takip ediyor ve şık giyiniyor.

Genellikle güler yüzlü. Başakşehir gibi çok da sempatiyle bakılmayan bir kulüpte çalıştığı halde seviliyor.

Rakip analizlerini onun kadar detaylı yapıp da iyi anlatabilen yok. Peki acaba Abdullah Hoca kendi sezon analizini yaparken şunları düşünüyor mu?

· Ligde 60 golün altında atıp da şampiyon olmuş bir takım yokken sadece 49 gol atan bir Başakşehir gerçeği var.

· Elinde Adebayor, Bajic, Demba Ba ve Robinho gibi forvetler. · Visca, Elia, Arda, Mossoro gibi forvet arkası oyuncuları.

· İrfan, Emre ve Mahmut gibi lig standartının üzerinde ofansif kalitesi de olan orta sahalar.

· Epureanu gibi yüksek toplarda gole yakın bir stoper.

· Clichy ve Caiçara gibi hücumcu bekler.

· Saha içi geometrisi olan, son derece organize, güçlü pas bağlantılarına sahip, alan parselizasyonu oturmuş bir takım inşa etmek kolay değil.

Peki Abdullah Hocam neden 49 gol? Hata neredeydi?

Abdullah Avcı önemli bir eşikte. Beşiktaş sesleri yükseliyor. Yakışır mı? Evet. Ancak Avcı’nın kendi dünyasında bu sezona yönelik yapacağı analiz ve 49 gol paradoksuna vereceği cevap kariyerinin bundan sonrasını şekillendirecek.

F.BAHÇE’YE NE LAZIM?

EKONOMİK koşullar ortada. UEFA, FFP’ye yönelik ne karar verecek bilinmez. Kadro şişkin. Fazlası olursa ne ala ama Fenerbahçe, yeni sezonda 4’üncü yıldızı hedefliyorsa şu pozisyonlara 4 veya 5 nokta atışı transfer yapmak zorunda.

· Uluslararası seviyede kendini ispat etmiş bir stoper.

· Yaratıcı, oyun görüşü olan, playmaker özelliklerine sahip bir orta saha.

· Gol ortalaması yüksek en az 1, mümkünse 2 kanat forvet.

· Gol istikrarı olan kaliteli, spektaküler bir santrfor.



TAKIMDA GOLCÜSÜ OLMAYAN YANIYOR

LİGİMİZİN net özelliklerinden birisi en az gol atan 3 takımdan 2’sinin küme düşmesi. Gençlerbirliği ve Denizli hoş geldiler. Gaziantep veya Hatay’dan biri de yolda. Kalanlar içinde sorun yaşayanların sayısı da az değil. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurarken takımlarımıza bir tavsiye: “Aman kadro planlaması yaparken gole yönelik oyuncuları ihmal etmeyin !”

Unutmayın, bu ligde her sezon en az gol atan 3 takımdan en az 2’si tutunamıyor.