Bekle bizi Euro 2020

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar YazılarıBekle bizi Euro 2020
GeriGÜNTEKİN ONAY Bekle bizi Euro 2020
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
15.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bekle bizi Euro 2020

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Güntekin Onay yazdı.

İyi futbolun ötesinde sadece sonucun önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimizi aldık. Alırken de acı çektik. Tüm oyuncular baskı ve stresi yaşadı. Bu da oyunumuza doğal olarak olumsuz yansıdı. Halbuki kaybetsek dahi son maçta Andorra’yı yenip yine Euro 2020 vizesini güle oynaya alırdık. Genç bir ekibimiz var ve strese girmeleri doğal. Özellikle savunma 4’lüsü çok iyi savaştı. Çağlar-Merih ikilisi ve Zeki Türk futbol tarihinin birlikte oynayan en iyi 3 savunmacısı olma yolunda hızla ilerliyor. Dün sol bek Umut Meraş da çok iyi oynadı. Böyle bir savunma hattı Avrupa Şampiyonası’nda her şeyi hayal ettirebiliyor.

İŞİ ŞANSA BIRAKMADIK

Dün Şenol Hoca da işi şansa bırakmayıp emniyetli bir oyunu tercih etti. 4’lü savunmanın önünde Okay ve Mahmut defansif özellikleri yüksek oyuncular olmasına rağmen kağıt üzerinde onların önünde olması gereken Ozan, bu ikilinin yanına ve arasına girince formasyonda bir karışıklık oldu. Orta alan hücum bağlantısında ve pas kalitesinde istediğimiz seviyede değildik. Dünkü formasyonda Ozan Tufan yerine Yusuf Yazıcı gibi şut tehdidi olan ve final pası atabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu tercihi hücum gücümüzü arttırabilirdi. Liderliği kaybetsek de İzlanda’yı altımızda tutarak istediğimizi aldık.

85 MİLYON TÜRK’ÜN SEVGİLİSİ

Güneş, bu genç jenerasyonu Burak, Mahmut ve Emre gibi deneyimli isimlerle çok iyi harmanladı ve ortaya harika bir takım çıktı. Olaylarla kavgalarla anılan milli takım dünyadaki 85 milyon Türk’ün sevgilisi oldu. Bravo Şenol Hoca ! Şu da var: Unutmayalım ki Umut, Çağlar, Merih, Zeki, Cengiz, Okay gibi oyuncular ülkede yabancı sınırlaması olsa Süper Lig’de kalacak ve asla bu seviyeye ulaşamayacaklardı. Yusuf Yazıcı da gelişecek. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve Türk futbolunun geleceği parlak. Bekle bizi Euro 2020.

Hayatımın en güzel günüymüş
Hayatımın en güzel günüymüş

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? Maçlar ne zaman oynanacak?
EURO 2020 nerede oynanacak ve kaç takım katılacak?
Türkiye gruptan nasıl lider çıkar? Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son puan durumu (14 Kasım)
Türkiye 0-0 İzlanda | Maçın özeti