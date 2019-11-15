İyi futbolun ötesinde sadece sonucun önemli olduğu bir maç oynadık. İstediğimizi aldık. Alırken de acı çektik. Tüm oyuncular baskı ve stresi yaşadı. Bu da oyunumuza doğal olarak olumsuz yansıdı. Halbuki kaybetsek dahi son maçta Andorra’yı yenip yine Euro 2020 vizesini güle oynaya alırdık. Genç bir ekibimiz var ve strese girmeleri doğal. Özellikle savunma 4’lüsü çok iyi savaştı. Çağlar-Merih ikilisi ve Zeki Türk futbol tarihinin birlikte oynayan en iyi 3 savunmacısı olma yolunda hızla ilerliyor. Dün sol bek Umut Meraş da çok iyi oynadı. Böyle bir savunma hattı Avrupa Şampiyonası’nda her şeyi hayal ettirebiliyor.

İŞİ ŞANSA BIRAKMADIK

Dün Şenol Hoca da işi şansa bırakmayıp emniyetli bir oyunu tercih etti. 4’lü savunmanın önünde Okay ve Mahmut defansif özellikleri yüksek oyuncular olmasına rağmen kağıt üzerinde onların önünde olması gereken Ozan, bu ikilinin yanına ve arasına girince formasyonda bir karışıklık oldu. Orta alan hücum bağlantısında ve pas kalitesinde istediğimiz seviyede değildik. Dünkü formasyonda Ozan Tufan yerine Yusuf Yazıcı gibi şut tehdidi olan ve final pası atabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu tercihi hücum gücümüzü arttırabilirdi. Liderliği kaybetsek de İzlanda’yı altımızda tutarak istediğimizi aldık.

85 MİLYON TÜRK’ÜN SEVGİLİSİ

Güneş, bu genç jenerasyonu Burak, Mahmut ve Emre gibi deneyimli isimlerle çok iyi harmanladı ve ortaya harika bir takım çıktı. Olaylarla kavgalarla anılan milli takım dünyadaki 85 milyon Türk’ün sevgilisi oldu. Bravo Şenol Hoca ! Şu da var: Unutmayalım ki Umut, Çağlar, Merih, Zeki, Cengiz, Okay gibi oyuncular ülkede yabancı sınırlaması olsa Süper Lig’de kalacak ve asla bu seviyeye ulaşamayacaklardı. Yusuf Yazıcı da gelişecek. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve Türk futbolunun geleceği parlak. Bekle bizi Euro 2020.