3 puandan çok fazlası

Kanatsız, merkeze sıkışan oyunda Gaziantep savunmasının da 5’li bir hat halinde öne çıkarak alan daraltması sarı lacivertlilerin işini zorlaştırdı. Ev sahibi ekibin gol İçin tek planı ise Kayode’nin savunma arkasına yaptığı koşular ve duran toptan oluşacak karamboller idi. Devre sona erdiğinde Ersun Yanal, baktı ki bu oyun ve formasyon ile golü bulması mümkün değil. Tolga-Rodrigues değişikliğine gitti. Topun hızını artıran ve Rodrigues’in koşularıyla rakip savunmayı hırpalamaya başlayan Fenerbahçe, akıllara durgunluk verecek bir pozisyondan faydalanamadı. Birkaç dakika sonrasında da Gaziantep savunmasında Djilobodji’nin adeta uyuduğu pozisyonda Kruse’nin şık kafa golüyle üstünlük sayısına ulaştı.

YANAL GEÇ KALDI

Golden sonra yarı sahasından çıkan Gaziantep ekibi karşısında bulduğu alanlar ile direkt oyun ile ikinci golü hedefleyen Fenerbahçe, oyunun kontrolünü tamamen kaptırdı. Ev sahibi ekip Twumasi ve Diarra ile girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken Ersun Yanal’ın son bölümde mahkum oynayan takımına müdahale etmekte gecikti ve 84’de yorulan Kruse yerine Deniz’i; 90’da da Emre’nin yerine Tolgay’ı sahaya sürdü. Şayet Gaziantep takımı beraberlik golünü bulamadıysa bu kırmızı siyahlı oyuncuların beceriksizliğinden kaynaklandı.

SON BÖLÜMDE MAHKUMDU

Fenerbahçe dün aynı Rize’de olduğu gibi oynadığı futbolun karşılığından çok daha fazlasını aldı. Kötü oynayarak da bu deplasmanları 3 puanla geçmek şampiyonluk yarışında son derece değerli. Maçın adamı ise sağ ayağıyla 1 gol,1 de asist yapan Vedat Muriç oldu. 34 faulün olduğu, 10 kartın çıktığı, 2 takım futbolcularının da sürekli yerde vakit geçirdiği, Fenerbahçe’nin toplam 10 kez ofsayta düşüp bu alanda rekor kırdığı, futbol açısından tatmin edicilikten uzak bir maç izledik. Sarı kart görüp Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Vedat’ın ikinci sarıyı görüp oyundan atılması ve cezasını kupa maçında çekip hafta sonu sahaya çıkacak olması hem kurallara aykırı hem de kesinlikle etik değil.





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