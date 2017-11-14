Galatasaray Odeabank'ın sıkıntısı...

Ligde oynadığı 5 karşılaşmadan sadece sıralamanın en alt basamaklarında yer alan Gaziantep Basketbol ve Karşıyaka ekiplerini yenebilirken; Darüşşafaka, F.Bahçe Doğuş ve Eskişehir karşılaşmalarından boynu bükük ayrılmıştı. Oyun kurucu pozisyonundaki eksiklik kendini Eurocup müsabakalarında da hissettirmiş ve G.Saray Odeabank bu kulvara da üstüste 4 mağlubiyetle başlamıştı.

Kötü gidişe müdahale edebilmek amacıyla hafta içerisinde 2 aylık deneme periyodu için Jordan Taylor ile sözleşme imzalandı. G.Saray Odeabank Taylor’ın süre almaya başlamasıyla birlikte önce İsrail’de Hapoel Bank Yahav’ı, dün de Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde Demir İnşaat Büyükçekmece’yi mağlup etti.

Maça Ege, Göksenin, Hardy, Summers ve Renfroe beşiyle başlayan Erman Kunter rakibinin skorer oyun kurucusunu alışılageldiği üzere Göksenin’in yapacağı tam saha baskı ile durdurmaya çalıştı. Bu baskı Demir İnşaat Büyükçekmece’nin birincil planlarını bozsa da dış atışlarda Wright’ın sayılarına, pota altında Kairys’in Ege’ye hakimiyet kuran basketleri eklenince misafir takım skorda öne çıktı.

G.Saray Odeabank cephesinde Renfroe ve Hardy’nin üstüste top kayıpları gelince koç Erman Kunter çeyreğin son iki dakikasına yaklaşırken yeni transfer Taylor ile Hendrix’i sahaya sürdü. Göksenin’in basketleriyle ilk çeyrek sonunda rakibini yakalayan sarı kırmızılı ekip çeyreği 29-27 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de tam saha baskı Walker’ın oyuna girmesine mani olurken sık yapılan oyuncu değişiklikleri GSO cephesinde hem savunmanın hem de hücum organizasyonun sallanmasına neden oldu. Ancak kenardan gelen alan savunmasına geçiş hamlesi rakibi şaşırtırken hücumda da Hopson’ın birebirlerle ürettiği 12 sayı ibreyi tamamen Galatasaray Odeabank lehine çevirdi. İlk çeyrekte 3 top kaybı yapan sarı kırmızılılar ikinci çeyrekte hiç top kaybı yapmazken Taylor’ın oyun kurucu pozisyonunda direksiyona geçmesinin etkilerini görmeye başladığını söyleyebiliriz. Devre arasına 48-38 G.Saray Odeabank üstünlüğüyle girildi. İlk çeyrekte 27 sayı yiyen sarı kırmızılı ekip ikinci çeyrekte rakibine sadece 11 sayı üretme izni verdi.

İkinci devrede daha fazla asist, daha fazla top paylaşımı, daha dikkatli şut seçimi ile fark daha da açıldı. Galatasaray Odeabank’ın soyunma odasından dersini iyi çalışarak geldiği görüldü. Üçüncü çeyrekte GSO zayıf rakibine karşı modern basketbolun tüm gereklerini yerine getirdi ve farkı 29 sayıya çıkararak son çeyreğe rahatlamış olarak girdi: 82:53

Her iki takım açısından da maçın bittiğinin kabul edildiği son çeyrekte fazla bir şey değişmedi ve Galatasaray Odeabank rakibini 98-71 yenerek ligdeki üçüncü galibiyetini almış oldu. 6 oyuncu çift haneli skor üretirken Summers ve Hopson gibi yıldızlar sahada 20’şer dakikadan daha az süre bulmasına rağmen son derece verimli oynadılar ve toplamda 29 sayı ürettiler. Benchten gelenlerin de 18 ribaund ve 43 sayı ürettiğini dikkate alırsak G.Saray Odeabank’ın galibiyete takım olarak ulaştığını daha net görebiliriz.

Erman Kunter ve ekibinin düzlüğe çıkabilmesi için bir galibiyet zinciri yakalaması gerekiyor. Bu hafta Eurocup’ta Bayern München ve arkasından ligde Trabzonspor deplasmanları var fikstürde. Bakalım Jordan Taylor’un takıma katılması bu deplasmanlarda takımın yüzünün gülmesine yetecek mi?

Son sözü ise 9 Kasım günü hayatını kaybeden Mehmet Baturalp’e ayırmak istedim. Oyunculuğuna yetişemedim ama antrenörlüğü ve basketbol yorumculuğu ile her zaman Türkiye’de basketbolun daha iyi ileriye gitmesi için çaba harcayan, büyük katkıları olmuş çok önemli bir spor adamıydı. Sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dilerim. Işıklar içinde, huzur içinde uyusun.