Türkiye Kupası Yarı Final serisi - I

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray ligin son dönemde formda ekiplerinden biri olan Akhisar'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı ve final için avantaj yakaladı. Bu sezon deplasmanda istenilen sonucu almakta zorlanan G.Saray açısından galibiyet sevindiriciydi ancak oyun açısından aynı yorumu yapmak pek mümkün değil.
Yarı final ciddiyetiyle bu kez kalede Muslera'ya görev vermişti Fatih Terim ancak o da takımının gol yemesine mani olamadı. Rakibin fırsatçı oyuncusu Seleznyov auta gitmekte olan bir şuta müdahale ederek takımını öne geçirdi. 2 dakika önce rakibin golünü yakından seyreden Ahmet Çalık bu kez rakip kalede, rakip defansın izlediği pozisyonda 5 kişinin arasında hareketlenerek beraberliği sağladı. Oyunun geneli için çok iyi ifadeler kullanmak pek mümkün değildi ama galibiyet golünün Selçuk'un kornerinde günün silik isimlerinden Sinan'ın kafa vuruşuyla gelmesi sevindirici oldu.
Bu galibiyet G.Saray adına finalin kapısını araladı, Nisan ayında oynanacak rövanşta çok büyük bir sürpriz olmasını beklemiyorum. Deplasman galibiyetinin lige etkisi muhtemelen pozitif olacaktır. Bu akşam oynanacak olan Karabük deplasmanında sarı kırmızılı ekibin maça hırslı ve motive başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıda rakibin direncini kıracak bir skor elde etmesini bekliyorum.
Kupanın diğer eleme mücadelesine bakacak olursak ligde 4 gün önce karşılana Beşiktaş ve Fenerbahçe bir kez daha kozlarını paylaştılar. Ligde rakibiyle futbol olarak mücadele etmeye çalışan F.Bahçe istediğini alamamıştı ama kupa maçında bu kez Beşiktaş'ı kendi standartının dışına, kaos ortamına çekti. Büyükler arasında bunu en iyi uygulayan takım olan F.Bahçe kaleci Volkan'ın hatası olmasa kuvvetle muhtemele sahadan galibiyetle ayrılacaktı. Lig maçında Aykut Kocaman'ın Kameni tercihi tartışılmıştı. Derbi atmosferini iyi tahmin eden Aykut Hoca'nın tercihi, Volkan'ın bu hatasıyla daha net anlaşılmış oldu. Nisan ayındaki rövanşta ben F.Bahçe'nin gereken skoru kendi evinde alacağını ve finalde Galatasaray'a rakip olacağını düşünüyorum.
Derbinin lige yansıması Akhisar-Galatasaray eşleşmesine göre daha fazla olacaktır. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak üst üste çok zor iki maç oynadı iki takımın oyuncuları da. Beşiktaş'ın Trabzon deplasmanın çok zor geçmesini bekliyorum. Yorgunluğa ek olarak kırmızı kart cezalılarını da düşünürsek F.Bahçe'nin iç sahada Alanyaspor ile oynayacak olması belki de en büyük şansı. Alanyaspor ligde kötü günler geçiriyor ama sürpriz yapmak için onlar da F.Bahçe'nin yorgunluğunu değerlendirmek isteyeceklerdir.
Sözlerimizi Türkiye Kupası finallerine dair bir kaç istatistikle bitirelim. Yarı final başarısı gösteren Akhisar bugüne kadarhiç final oynamamış durumda. Galatasaray toplamda 22 kez final mücadelesine çıkarken bu finallerin 17 tanesinden kupayla ayrılmış. F.Bahçe 16 kez final heyecanı yaşarken 6 kez mutlu sona ulaşmış. Beşiktaş ise 15 finalde 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başarmış.
Finalin G.Saray ile FB-BJK serisinin galibi arasında oynanacağını düşünürsek bir de bu ikililerin final istatistiklerine bakalım. Galatasaray ile Fenerbahçe toplamda 5 kez final oynamışlar ve bu finallerin tümünü Galatasaray kazanmış. Galatasaray ile Beşiktaş da toplamda 5 kez finallerde karşı karşıya gelmişler. Beşiktaş 2 kez kupaya uzanırken Galatasaray 3 kez kupayı rakibinin ellerinden almayı başarmış.