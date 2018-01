Serbest Düşüş

Futboldaki aradan faydalanarak bu sezon Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray Odeabank'ın neler yaptığına bir göz atalım:

G.Saray Odeabank;

Sezon öncesi oynanan 5 hazırlık maçında 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı (%20 galibiyet yüzdesi),

TBL'de 13 maçta 8 mağlubiyet, 5 galibiyet aldı (Galibiyet yüzdesi: %38,5),

Avrupa arenasında Eurocup'ta 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 galibiyet aldı Galibiyet yüzdesi: %45,5).

Kısacası bu sezon Erman Kunter Galatasaray Odeabank'ın başında toplam 29 mücadeleye çıkmış. Bu maçların 18'ini kaybederken sadece 11'ini kazanma başarısını göstermiş ve galibiyet yüzdesi %37,9 olmuş. Yani GSO oynadığı 10 müsabakadan 6-7 tanesini hep kaybetmiş.

İstatistiklere bakınca tablo biraz iç karartıcı gelebilir. Ama aslında takımın parkede oynadığı basketbolu izlerseniz istatistiklerden memnun bile kalabilirsiniz. Örneğin bu akşam G.Saray Odeabank kendi sahasında Darüşşafaka'dan 19 sayı fark yedi ve ilk çeyrek dışında rakibiyle maçın hiç bir anında mücadele dahi edemedi. Toplamda G.Saray Odeabank 23 ribaund alırken rakibi Darüşşafaka maçı 46 ribaund ile tamamladı, GSO'ın tam iki katı. Sadece bu ribaund istatistiğine baktığınızda bile mağlubiyetin 19 sayıda kalmış olmasından dolayı buruk bir memnuniyet duyuyorsunuz.

Lige dönecek olursak devrenin bitimine sadece 2 maç kaldı. İçeride Banvit ve hemen ardından deplasmanda Andolu Efes ile karşılacak sarı kırmızılı ekip. Ligde oynadığı son 3 maçı kaybederek serbest düşüşe geçen Erman Kunter ve ekibi Banvit ve Efes maçlarından da eli boş dönerse şu an ligde bulundukları 10.sırayı bile mumla arayabilir. Artık hesaplar play offa kalmaktan uzaklaşıp "Acaba takım ligde nasıl kalır?"a döner.

Galatasaray basketbol şubesi hem erkeklerde hem de kadınlarda tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ligde 9. sırada yer alan kadın basketbol takımı şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Erkek takımı malum 10. sırada zaten, artık kümede kalma savaşı veriyor. Tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylenmeyeli yıllar oldu. Bu takımlar günden güne eriyip kan kaybederken, bu sezon haftalardır dökülürken ve hiç bir şekilde ışık vermezken koltuğuna sarılan şube yöneticisi Can Topsakal bu akşamki mağlubiyetten sonra istifa etti.

Dürüst olmak gerekirse ben bu kararı samimi bulmadım. Bilindiği üzere Galatasaray'da başkanlık seçimine yaklaşık 3 hafta kaldı ve bu akşam basketbol şubesinden istifa eden Can Topsakal yeni dönemde de Başkan Dursun Özbek'in listesinde kendisine yer buldu. Hem tribünlerde hem de sosyal medyada taraftarlardan Erman Kunter kadar tepki gören Can Topsakal bu hamleyle seçime kadar gündemden düşecek ve daha fazla yıpranmayacak. Karar başkana mı yoksa Can Topsakal'a mı ait bilemiyorum ama tamamen seçim odaklı stratejik bir hamle gibi görüyorum.

Kısacası kimsenin takımı düşündüğü yok, herkes koltuk sevdasında.

Yoksa her fırsatta, takımın ihtiyacı olduğu halde Ege Arar'ın önü kapanmasın diye 5 numaraya transfer yapmadığını söyleyen Erman Kunter tüm başarısızlığına rağmen neden istifa etmeyip yardımcı antrenör Recep Şen'in önünü kapatsınki?