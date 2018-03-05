Şampiyonluk yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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15 dakika içinde 2.gol de gelince direnci pamuk ipliğine bağlı olan Karabükspor havlu attı ve ilk devre ardarda gelen birbirinden güzel gollerle 6-0 bitti. İlk yarıda 4 gol atan Gomis, 3 asist üreten Feghouli, Rodrigues, Mariano ve Nagatomo ön plana çıkan isimlerdi.
Maçın 2. yarısı beklendiği gibi daha temposuz ve rölantide geçti. 7-0 kazanılmış bir deplasman galibiyetinden sonra çok fazla teknik detaya ve eleştiriye girmeye gerek yok. Oyuncular maçı ve rakibi ciddiye aldılar, görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. İkinci devrede Fatih Hoca uzun süre sonra Fernando'ya ve kupada gollerine devam eden Sinan'a forma verdi. Sinan farkı yediye çıkaran gole imza attı, Fernando da sakatlığının olumsuz etkilerini üzerinden atmaya çalıştı.
Ancak zayıf rakip karşısındaki 7-0'lık galibiyet ne kadar sevindiriciyse, sezonun geri kalan 10 haftasını bu maç üzerinden okumak da o derece anlamsız olur. Elbette Gomis'in 4 golü, Feghouli'nin 3 asisti, Nagatomo'nun etkin futbolu, Mariano'nun toparlanma sinyalleri vermesi, Fernando'nun 45 dk süre alması, bir hafta içinde oynanan iki deplasmandan galibiyetle dönülmesi G.Saray adına sevindirici noktalardı.
Bu güzel geceye leke düşüren tek şey ise maçın neredeyse hiç bir anında stres seviyesi yükselmemişken, sertlik, tartışma ve benzeri hiç bir çirkinlik yaşanmamışken 4 tane G.Saraylı oyuncuya sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'dı. Bu maça direk etki edemese de G.Saray'ın ileriki haftalarına darbe vurmaya çalışan bir çaba içinde göründü. G.Saraylıların sezonun geri kalanı için ekstra dikkatli olması gerekiyor, çünkü bu sezon şampiyonluk yolunda sadece rakiplerle değil farklı güçlerle de mücadele ediliyor.
Sezonun bitimine 10 hafta kaldı. Ali Sami Yen'deki Konyaspor karşılaşmasından alınacak bir galibiyet takımın Kadıköy deplasmanına hem moralli hem de kendine güveni yükselmiş bir şekilde gitmesini sağlayacak. Kadıköy deplasmanı Galatasaray'ın fikstüründe önemli bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Fatih Terim liderliğindeki G.Saray oradan lider dönerse geri kalan haftalarda elde ettiği avantajı kolay kolay bırakmayacaktır. Sarı kırmızılı taraftarla düşen görev ise haftaya Pazar günü stadyumu tıklım tıklım doldurup takıma bu zorlu deplasman öncesi moral vermek.