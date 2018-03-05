Şampiyonluk yolu

15 dakika içinde 2.gol de gelince direnci pamuk ipliğine bağlı olan Karabükspor havlu attı ve ilk devre ardarda gelen birbirinden güzel gollerle 6-0 bitti. İlk yarıda 4 gol atan Gomis, 3 asist üreten Feghouli, Rodrigues, Mariano ve Nagatomo ön plana çıkan isimlerdi.

Maçın 2. yarısı beklendiği gibi daha temposuz ve rölantide geçti. 7-0 kazanılmış bir deplasman galibiyetinden sonra çok fazla teknik detaya ve eleştiriye girmeye gerek yok. Oyuncular maçı ve rakibi ciddiye aldılar, görevlerini eksiksiz yerine getirdiler. İkinci devrede Fatih Hoca uzun süre sonra Fernando'ya ve kupada gollerine devam eden Sinan'a forma verdi. Sinan farkı yediye çıkaran gole imza attı, Fernando da sakatlığının olumsuz etkilerini üzerinden atmaya çalıştı.

Ancak zayıf rakip karşısındaki 7-0'lık galibiyet ne kadar sevindiriciyse, sezonun geri kalan 10 haftasını bu maç üzerinden okumak da o derece anlamsız olur. Elbette Gomis'in 4 golü, Feghouli'nin 3 asisti, Nagatomo'nun etkin futbolu, Mariano'nun toparlanma sinyalleri vermesi, Fernando'nun 45 dk süre alması, bir hafta içinde oynanan iki deplasmandan galibiyetle dönülmesi G.Saray adına sevindirici noktalardı.

Bu güzel geceye leke düşüren tek şey ise maçın neredeyse hiç bir anında stres seviyesi yükselmemişken, sertlik, tartışma ve benzeri hiç bir çirkinlik yaşanmamışken 4 tane G.Saraylı oyuncuya sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'dı. Bu maça direk etki edemese de G.Saray'ın ileriki haftalarına darbe vurmaya çalışan bir çaba içinde göründü. G.Saraylıların sezonun geri kalanı için ekstra dikkatli olması gerekiyor, çünkü bu sezon şampiyonluk yolunda sadece rakiplerle değil farklı güçlerle de mücadele ediliyor.

Sezonun bitimine 10 hafta kaldı. Ali Sami Yen'deki Konyaspor karşılaşmasından alınacak bir galibiyet takımın Kadıköy deplasmanına hem moralli hem de kendine güveni yükselmiş bir şekilde gitmesini sağlayacak. Kadıköy deplasmanı Galatasaray'ın fikstüründe önemli bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Fatih Terim liderliğindeki G.Saray oradan lider dönerse geri kalan haftalarda elde ettiği avantajı kolay kolay bırakmayacaktır. Sarı kırmızılı taraftarla düşen görev ise haftaya Pazar günü stadyumu tıklım tıklım doldurup takıma bu zorlu deplasman öncesi moral vermek.