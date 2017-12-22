Nerede Kalmıştık... (Yeni Başlayanlar İçin Fatih Terim)

Seveni, sevmeyeni, tapanı, kızanı, küseni en fazla olan Türk spor adamı dersek abartmış olmayız sanıyorum. Ancak Fatih Terim'i yeterince tanımayanlar için İmparator'un çoğunlukla Galatasaray ile özdeşleşen başarılarla dolu kariyerini kısaca özetlemeye çalışalım:

Fatih Terim futbolculuk döneminde 1974-75 ile 1984-85 yılları arasında 11 sezonda toplam 431 kez Galatasaray forması giymiştir.

Bu dönemde 2 kez Türkiye Kupası, 1 kez Süper Kupa, 2 kez Başbakanlık Kupası'nı kazanma başarısını göstermiştir.

1996'da Türk milli takımının tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na götürdükten sonra Galatasaray'ın başına geçmiş ve tarihe geçen "4 yıl üst üste şampiyon olan tek takım" ünvanını Galatasaray'a kazandırmıştır.

Bu süreçte Fatih Terim’li Galatasaray 4 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 2 kez Türkiye Kupası, 2 kez de Süper Kupa'yı kazandı.

Bu başarılı dönem Türk futbol tarihinin zirvesi olan, şu ana kadar eşi benzeri olmayan UEFA Kupası ile taçlandırıldı.

Ardından İtalyan'ın yolunu tuttu Fatih Terim, Fiorentina'yı İtalya Kupası finaline taşıdıktan sonra, Milan'ı çalıştıran ilk ve tek Türk teknik adam oldu.

İtalya'dan döndükten sonra 2002-3 sezonunda ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci bitirdi.

2003-4 sezonu hem kendisi hem G.Saray açısından hayal kırıklığı şeklinde geçtikten sonra tekrar milli takımın başına geçti. Milli takımı bir kez daha Avrupa Şampiyonası'na götürüp bu kez de tarihimizde ilk kez yarı final oynattı.

3.kez Galatasaray'ın başına geçtiği 2011-12 sezonunu Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe karşısında şampiyon tamamladı ve bir kez daha tarihe geçti.

2012-13 sezonunda da şampiyonluğa ulaşarak kendisine ait olan hem Türk futbol tarihinin hem de Galatasaray'ın en çok şampiyon olan teknik direktörü rekorunu geliştirmiş oldu. Bu iki sezonda Süper Kupa'yı da G.Saray müzesine taşıdı, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayıp Real Madrid’e sahayı dar ederek tura veda etti.

Geriye dönüp baktığımızda G.Saray'ın formasındaki 4 yıldızın sembolize ettiği 20 şampiyonluğun 6'sında Fatih Terim imzası var.

G.Saray'lı taraftarların gururla tezahüratını yaptığı 4 yıl üstüste şampiyonlukta Fatih Terim imzası var.

Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan UEFA Kupası zaferinde Fatih Terim'in imzası var.

Ve hatta ezeli rekabette çıtayı biraz daha yükselten, her G.Saraylı için ayrı bir gurur vesilesi olan Kadıköy'de kaldırılan şampiyonluk kupasında yine Fatih Terim'in imzası var.

Fatih Terim şimdi bir kez daha yuvası olan Galatasaray'da, futbol takımının başında. Lig başından beri söylediğimiz, bu kadar para harcanıp, bu kadar önemli transferlerin yapıldığı bir sezonda takımı usta bir kaptana teslim etmek gerekiyordu, geç de olsa doğrusu yapıldı. Her zaman ketumluğunu koruyan Fatih Hoca'nın Twitter'dan attığı "Nerede kalmıştık... @GalatasaraySK" mesajı hocanın da bu gelişinde ne kadar heyecanlı ve istekli olduğunun çok önemli bir göstergesi.

Bu Pazar oynanacak olan Göztepe maçı muhtemelen bu sezonun seyirci rekorunu kıracaktır. Camiada gündem seçim ve alternatif başkan adayları iken bu gece gelen haberle bir anda herkesin odağı Fatih Terim'e döndü. Şimdi bu gelişmeyi takiben adaylar ne yapacaklar, nasıl bir yol izleyecekler, kestirmek pek mümkün değil. Yaşayıp göreceğiz.

Bana göre Galatasaray hakettiği güçlü bir teknik direktöre kavuştu. Şimdi sıra aynı şekilde güçlü bir başkan ve yönetimin Galatasaray'da direksiyona geçmesine geldi. Taraftarlar da bu süreçte iktidar kavgasını bırakıp şampiyonluk yolunda takıma, futbolculara, hocaya destek olmalı ve Mayıs ayında el birliğiyle bu takımı zirveye taşımalı.

Artık zaman Galatasaraylı taraftarlar için bayrakları dolaplardan çıkarma zamanı...