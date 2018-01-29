Lig fikstürüne baktığımızda G.Saray'ın F.Bahçe deplasmanında kadar önünde bir tek zorlu maçı olarak bu hafta gideceği Sivas deplasmanı var. Bu maça da kazanma alışkanlığı ile moralleri yükseltmiş bir şekilde gitmek G.Saray adına önemli bir şans. Bu süre içerisinde Fatih Hoca ve öğrencileri kolay görünen fikstürü kayıpsız atlatmayı başarırsa ligin sonu için ciddi avans elde etmiş olabilirler.

Cumartesi akşamki karşılaşmaya dönecek olursak Osmanlıspor 10 kişiyle topun arkasına geçerek, Galatasaray'a çok fazla alan bırakmamaya çalıştı. Bir yandan da pas kanallarını kesip hızla karşı hücuma çıkmaya çalıştı ki bundan da zaman başarılı oldu. Fatih Hoca bir kez daha kanatlara Yasin ve Rodrigues gibi iki hızlı ismi yerleştirip forvet arkasında da Belhanda yerine Feghouli'yi tercih etti. Feghouli'nin arkasında ise geçen seneden ve sezon başından alışık olduğumuz ama pek de sevmediğimiz Selçuk-Tolga ikilisi vardı.

G.Saray özellikle Selçuk'un çaprazlara derin attığı paslarla Mariano ve Latovlevici'yi buluşturduğu toplarla oyunu açmaya çalıştı. Ancak yarattığı tehlikeler ve gol ise yine Rodrigues ve Yasin'in devreye girmesi ile geldi. Özellikle Rodrigues ilk yarıda Tolga ve Feghouli'ye alda at dedi ama onlar bu fırsatları değerlendiremediler. Beklenen gol günün pek ortaya çıkmayan isimlerinden Yasin'in yaptığı ortada Eren'in kafayla topu Feghouli'ye indirmesi ile geldi. Eren maç boyu neredeyse bütün hava toplarını alarak, etkili bir şekilde pas olarak kullandı. Feghouli de ilk yarıda pas trafiğini beklenen katkıyı verememişti ama ceza alanına sürpriz girişler yaparak iki net gol pozisyonuna girdi ve skoru değiştiren isim oldu.

İkinci yarı Fatih Hoca Selçuk-Belhanda değişikliği ile maça başladı. İlk yarıdaki Selçuk-Tolga ve önlerinde Feghouli üçgeni ikinci yarıda Tolga ve önünde Belhanda-Feghouli üçgenine döndü. Bu değişiklikle Saray biraz daha rakip ceza alanına hakim kurmayı başardı diyebiliriz. Sakatlıktan dönen Gomis Rodrigues'in asistini gole çevirince hem tribünler hem de sahadaki oyuncular rahatlamış oldu.

N'diaye satılacak mı? Satılırsa yerine transfer yapılabilecek mi? Sol bek alınacak mı? Başka takviye yapılacak mı? Bunlar G.Saray'ın önündeki büyük sorular. 3 gün içerisinde de cevaplarını almış olacağız. Kadroyu ve isimleri ona göre tekrar değerlendirmeye alırız. Ancak şu an takımda sol bek mevkinde oynayabilecek en iyi alternatif Lato. Evet çok fazla pas hatası yaptı ve bunda da taraftarın onun üzerinde kurduğu baskının ciddi etkisi var. Galatasaraylı taraftarların, sahadaki oyuncuları ıslıklamak yerine daha fazla destek olması gerekir. Özellikle kulübün içinden geçtiği süreci düşündüğümüzde zaman birlik ve beraberlik olma zamanı, takıma ve oyunculara daha fazla destek olma zamanıdır.

Galatasaray Fatih Hoca'dan önceki dönemde de iç saha maçlarını kolay kazanıyordu. Ancak ligin ikinci yarısındaki galibiyetlere kadro açısından bakarsak Hoca'nın etkisini daha iyi anlayabiliriz. Geçen hafta Maicon, Fernando, Belhanda, Gomis gibi takımın omurgasından çok önemli eksiklerle Kayseri'den 3 puan çıkarılmıştı. Bu hafta N'Diaye, Fernando, kısmi olarak da Gomis ve Belhanda olmadan galibiyet serisine devam edildi. Selçuk, Tolga ve Eren gibi isimler yavaş yavaş tekrar kendilerini buluyorlar. Rodrigues geçen haftadan sonra bu haftanın da tartışmasız yıldızıydı.

Hafta içi kupada Konya ardından da Sivas deplasmanına çıkacak sarı kırmızılı ekip. Bu maçlardan da galibiyet çıkarılabilirse Galatasaray'ı ligin geri kalanında çok güzel günler beklediğini söyleyebiliriz.