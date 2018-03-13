Kaybedecek Hiçbir Şey Yok

Konyaspor bunu yapabilecek güçte miydi bilemiyorum ama henüz maçın 1.dakikasında G.Saray savunması yaptığı hatalar zinciri ile onların ekmeğine yağ sürmüş oldu. 1 dakikaya ne kadar hata sığabilir diyorsanız eğer, ben sayayım. Bir kere Serdar Aziz'in taç çizgisinde yaptığı faulün izahı yok. Kullanılan serbest vuruşta ön direkte Donk topu ıskalıyor. Maicon öne doğru hamle yapıyor, Serdar da yerinde sabit kalınca golü atan Moke tek başına, bomboş pozisyonda topla buluşuyor.

Erken yenen gole bir türlü karşılık verilememesi, rakibin futbol oynamayı bırakıp sürekli vakit çalmaya çalışması taraftarı fazlasıyla gerdi. Taraftarın gerginliği maalesef sahadaki oyunculara da olumsuz bir biçimde yansıdı. Kaçan penaltı ve Maicon'un direkten dönen kafasına Gomis'in kolay pozisyonda topu auta atması işleri iyice zorlaştırdı.

Birinin çıkıp bu duruma dur demesi gerekiyordu. Ancak ilk yarıda bunu yapacak bir isim öne çıkmadı. İstekli görüntülerine rağmen Belhanda ve Feghouli skora etki edecek katkıyı sağlayamadılar. Hatta Mariano, Feghouli hattı çok fazla top kaybı ile atakları başlamadan bitirdiler. Konyaspor'un gol yemedikçe direnci artarken diğer kanattaki Rodrigues de kalabalık savunma arasında kaybolup gitti.

Devre arası Fatih Terim'den beklenen dokunuş geldi. Donk ve gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Mariano yerlerini Sinan ve Linnes'e bıraktı. İlk yarıda tehlikeli kontrataklar geliştiren Konyaspor ikinci 45.dakikada hiç karşı sahaya geçme girişiminde bulunmadı. Ancak diğer tarftan

G.Saraylı stoperler ve Selçuk kendi aralarında paslaşmaktan öteye gidilemediği için rakip kalede çok fazla tehdit oluşturamadı. Bu dakikalarda Belhanda ve Feghouli'nin daha fazla sorumluluk almasını beklerdim. Ancak onlar da kapanan Konya savunması arasında kayboldular.

Baskı er geç golü getirecekti. Son haftaların yıldız isimleri olan Gomis ve Rodrigues suskun kalınca birilerinin öne çıkıp bayrağı eline alması gerekiyordu. Bu isim de devre arası oyuna giren Sinan oldu. Önce Gomis'e skora dengeyi getiren golü attırdı, sonra da tribünleri sevince boğan gole imza attı.

Bu galibiyet çok kıymetliydi, çünkü puan tablosundaki ortak Başakşehir puan kaybedince liderlikte G.Saray yalnız kaldı. Belki de bu hafta rakiplerinden sonra oynamak onları biraz da strese soktu.

Şu anda Galatasaray Kadıköy'e çok önemli bir avantajla gidiyor: "G.Saray'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok"

1999-2000 sezonundan beri G.Saray Kadıköy'den galibiyet çıkaramadı. Oynanan 17 sezonda 14 mağlubiyet 4 beraberlik var. Kısacası bir kez daha sahadan mağlup ayrılsa G.Saray cephesinde hiçbir şey değişmez, sadece yukarıda okuduğunuz istatistiklerde minik bir değişiklik olur. G.Saray şu anda Beşiktaş ve Başakşehir'den 3 puan, F.Bahçe'den 6 puan önde. Mağlup olsa bile Başakşehir-Beşiktaş maçının sonucuna bakmaksızın haftayı da lider tamamlayacak. Ve yine şampiyonluk yolunda ipler kendi elinde olacak. Çünkü diğer iki rakibini de Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak. Kaybedecek hiçbir şey yok ama kazanacak çok şey var. Beraberlik G.Saray'ın avantajlı pozisyonunu korumasını sağlayacak. Olası bir galibiyet ise şampiyonluk yolunda işleri kolaylaştıracak, hem taraftarın hem de futbolcuların şampiyonluk inancını artıracaktır.

Ancak F.Bahçe'nin durumu öyle değil. Şampiyonluk yarışında kalabilmek için mutlaka galip gelmeleri lazım. Beraberlikte kuvvetle muhtemel havlu atacaklar. Hele ki bunca yılın ardından G.Saray'a maç kaybederlerse sezon sonu ne Aykut Kocaman kalır ne de Aziz Yıldırım. Stres yükü sarı lacivertli ekipte daha fazla olacak. Ancak unutulmamalı ki derbilerde ortam gerginliğini en iyi kullanan takım F.Bahçe. Sarı kırmızılı ekibin her anlamda sakin kalması ve hocanın belirleyeceği taktiğe bağlı kalması gerekiyor.

Aykut Kocaman galibiyet için çok fazla risk almayacaktır, çünkü biliyor ki Kadıköy'de bir şekilde takımı G.Saray'a mutlaka gol atıyor. Üstüne G.Saray'ın yan toplardaki zaafiyetini de düşünürsek bütün planlarını rakip yarı alanda faul almak ve yan toptan gol bulmak üzerine kurması sürpriz olmaz. Aynı şekilde, tanıdığımız Fatih Terim de rakip yarı alanda basıp alışılagelen futbolunu oynatmak, rakibin seyircisi önünde ezilmek istemeyecektir. Maçın sonucu G.Saray'ın atacağı gol sayısı belirler. Eğer gol bulamazsa mağlup olur. Kadıköy'den başı dik çıkmak için bence en az 2 gole ihtiyacı var Fatih Hoca ve ekibinin. Ama derbilerde her zaman matematiği bozan anlar yaşanır, bunu da unutmamak gerekiyor. Bol gollü ve seyir zevki yüksek bir müsabaka izleyeceğimizi düşünüyorum.