Galatasaray Odeabank'da Tofaş’ı durduramadı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray Odeabank maça istekli başladı ve ilk yarının hiç bir anında rakibine teslim olmadı ve ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı. İkinci çeyrek de benzer bir şekilde yüksek skorlu geçti ve devre arasına 53-52'lik G.Saray Odeabank üstünlüğüyle girildi. Bu dakikaya kadar sarı kırmızılı ekip hem savunma hem de hücum ribaundlarda rakibinin gerisinde kalırken boyalı alan savunmasında da artık alıştığımız şekilde rakibine teslim oldu. Ancak hızlı hücumlar ve dış şutlarla bulduğu sayılara ek olarak alışılagelmişin dışında düşük sayıda top kaybı yapınca Bursa deplasmanında soyunma odasına moralli ve umutlu gidildi.
Ancak soyunma odasından Orhun Ene'nin öğrencileri daha istekli çıktı ve 3. çeyreğin beşinci dakikası itibariyle savunmada sertliği artırıp sarı kırmızılı oyuncuları hataya zorlamaya başladılar. Üst üste top kayıpları ve yanlış şut tercihleri geldi. Bu dakikalarda koç Erman Kunter'in mola alıp oyuna müdehale etmesini bekledim ancak Erman Hoca molaya gerek görmeyince Tofaş rakibini hiç uyandırmadan bir ara farkı 18 sayıya kadar çıkardı.
Ancak bu kez kolay pes etmedi Erman Kunter'in öğrencileri ve son çeyrekte tekrar oyuna ortak olmayı başardılar ve farkı 2 baskete kadar da indirdiler. Oyunun sonlarında top kullanma konusunda süreyi hızlı ve efektif kullanma isteği telaşla yer değiştirince Tofaş skor avantajını tekrar maçı garantiye alacak seviyeye çekmeyi başardı ve sahadan 97-90'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray Odeabank'ta Dwight Hardy 21 sayı ile öne çıkarken 5 oyuncu çift hanelere ulaştı. Aslında bu kadar yüksek skor ürettiği karşılaşmalardan genellikle galip ayrılan sarı kırmızılı ekip bu kez sert kayaya denk geldi ve potasındaki 97 sayıya engel olamadı. Tofaş G.Saray Odeabank'ın 5 numaradaki eksiğini çok iyi kullandı ve maç boyu skor üretmekte hiç zorlanmadı.
Ligde ilk yarının bitimine 6 karşılaşma kaldı. Ben Galatasaray Odeabank'ın en fazla 3 maç daha kazanıp diğer 3 maçtan da boynu bükük ayrılacağını tahmin ediyorum. Hafta içi yaptığı açıklamada 5 numaraya transfer yapmayı düşünmediklerini belirten Erman Kunter'in bu sözlerini ciddiye alırsak Galatasaray Odeabank'ın ilerleyen haftalarda da şimdikine paralel bir performans göstereceğini ve küme düşmese bile play offa kalmasının mucize olacağını düşünüyorum.