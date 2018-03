G.Saray F.Bahçe'yi saf dışı bıraktı

Fatih Terim bir iç saha maçına çıkar gibi bir kadroyla derbiye çıktı. Son haftaların alışılan kadrosunda sadece sahalara dönen Fernando Donk'un yerini almıştı. Oyun başladığında G.Saray'ın ön alan oyuncularının rakip takımın hata yapmaya müsait stoperlerine baskı yapmasını bekliyordum ancak top ikinci bölgeye gelene kadar beklediler. Belki de Fatih Terim takımının enerjisini daha dengeli kullanmayı, maçın geneline yaymayı tercih etmiş olabilir.

Gollü geçmesini beklediğim bir maçtı, her iki takım da skoru lehine çevirebilecek pozisyonları buldu. Ancak hem Muslera hem Volkan çok iyiydi ve maçın kahramanı olarak yaptıkları kurtarışlarla öne çıktılar. Karşılaşmanın golsüz sona ermesinde bu iki kalecinin harika bir maç çıkarmasının rolü büyüktü.

Galatasaray adına savunma gol yemeden maçı tamamlamış olsa da bence Maicon ve Serdar Aziz bir derbide yapılabilecek bütün hataları yaptılar. İlk yarıda Maicon'un sektirdiği bir topta Soldado-Ekici ikilisi tehlike yarattı. İkinci yarıda yine Maicon'un çok kolay çalım yediği bir pozisyonda Dirar'ın ortasında Alper'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı. Maçın sonlarına doğru çok rahat bir pozisyonda Serdar Aziz kafayla topu Valbuena'ya indirince Giuliano inanılması zor bir pozisyonu kaçırdı. Yine son dakikalarda Maicon'un Fernando'yu arkasına kaçırmasında Muslera başroldeydi. Serdar Aziz'in maç boyu Soldado ile elli kollu didişmesi apayrı bir hataydı. O pozisyonlarda kolaylıkla penaltı kararı çıkabilirdi. Kısaca bana göre G.Saray'ın dünkü mücadelede en kötü iki ismi iki stoperiydi ve Muslera'nın nihayet eski günlerine dönmüş olması onların bu hatalarının faturasının kesilmemesini sağladı.

Hücumda Gomis'in vuruşları, Rodrigues'in, Nagatomo'nun şutları, Maicon'un direkten dönen topu Galatasaray adına büyük şansızlıklardı belki ama maçın sonlarında Belhanda ve Tolga Ciğerci'nin buldukları net pozisyonlardaki cılız vuruşları talihsizlikten çok beceriksizlikti. Yapılan hücumlarda oyuncular daha sakin kalabilse bu deplasmandan kolaylıkla galibiyet çıkarılabilirdi.

Muslera'dan sonra sahada kaldığı sürece Fernando ve Nagatomo G.Saray'ın en iyi isimleriydi. Fernando'nun çıkışından sonra Selçuk'unda kenara geldiği anlarda orta saha çok bocaladı. A planını G.Saray'ın Kadıköy'de psikolojik olarak bozulmasına ve itiş kakışlardan ucuz penaltılar çıkarılmasına bağlayan Aykut Kocaman'ın da orta alanı boşaltmasıyla birlikte maçın son on dakikasında her iki kalede heyecanlı pozisyonlar yaşandı. Ancak her iki takımın da maç boyu tüm oyuncularının mücadele güçlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Galatasaray lider geldiği deplasmandan belki özlediği galibiyeti alamadan dönüyor ama şampiyonluk yolunda kendisine büyük avantaj sağlayacak bir puanla dönüyor. Öncelikle G.Saray ve F.Bahçe arasındaki her iki karşılaşma da golsüz beraberlikle sonuçlandığı için olası bir puan eşitliğinde genel gol averajına bakılması gerekecek. Gol averajında G.Saray rakibinden çok önde olduğu için F.Bahçe'nin yarışta G.Saray'ı geçmek için 7 puana ihtiyacı var. 3 puanlı ligde herşey olabilir elbette ama şu görüntüde F.Bahçe'nin yarışa havlu atmasını ve sadece Türkiye Kupası maçına konsantre olmasını bekliyorum. Sözün özü dün akşamki beraberlikle şampiyonluk yarışında G.Saray bir rakibinin umutlarını söndürüp yarıştaki rakiplerinden birini saf dışı bıraktı.

Bu sezon kabus şeklinde geçen deplasmanların belki de en zorlusundan da kuvvetli çıkarak dönüyor. Kalan 4 deplasmanın ilk ikisi ligin alt sıralarında yer alan ekiplerle olacak. Puan ihtiyaçları yüksek ama görece olarak da zayıf ekiplere konuk olacak G.Saray. İçerideki iki maçı ise önce Trabzonspor, ardından da Başakşehir ile olacak. Zorlu bir fikstüre girildi belki ama tek tek bakıldığında şampiyonluğa giden G.Saray açısından alınan her galibiyetle işler kolaylaşacak. Uzun uzun hesaplar yapmak yerine artık hafta hafta alınacak galibiyetlere odaklanmak en doğrusu olacak.

Son satırlarımda da Cuma günkü antrenmanı Türk Telekom Stadyumu'na alınmasına ayırmak istedim. Sanıyorum bugüne kadarki en kalabalık antremandı. Bunu düşünüp uygulayanlar kadar Cuma akşamı orayı dolduran 27 bin Galatasaraylı'yı da tebrik etmek gerekir. Milli maç arasından sonra oynanacak Trabzonspor mücadelesinde de bu sezonun seyirci rekorunun kırılacağını düşünüyorum. 21. şampiyonluğa giderken son 8 haftada taraftarın katkısı büyük olacak.