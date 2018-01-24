Deplasman Aslanı'na Doğru...

1. Özellikle oynadığı son 4 deplasman maçını üst üste kaybetmiş bir takımın ligin en dişli takımlarından Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçta göstereceği performans büyük bir soru işareti idi. Bu psikolojinin sıkıntılarını maçın ikinci yarısında G.Saraylı oyuncular bayağı çektiler.

2. Şampiyonluk yolundaki rakiplerin üçünün de ligin 2. yarısına galibiyetle başlaması da oyuncular ve teknik heyet üzerindeki stresin artmasına neden oldu.

3. Limitli kadronun omurgasını oluşturan Gomis, Fernando, Maicon üçlüsüsünün sahada olmaması da maçın zorluk derecesini artırdı.

Tüm bu faktörleri üst üste koyduğumuz G.Saray'ın aldığı galibiyetin önemi biraz daha anlam kazanıyor.

Kadrolar açıklandığında Fatih Terim'in Belhanda'yı kesmesi ilk başta kalıplara alışmış zihinlerimiz için şaşırtıcı oldu. Ancak sahaya çıkan kadroyu ve oynanan futbolu izleyince gördük ki Fatih Hoca deplasmanda kanatlarda hızlı oyuncularla oynamak istemiş ve yetenekli ama daha ağır bir oyuncu olan Feghouli'yi kanatta kullanmak yerine Belhanda'nın yerine sahada tercih etmişti.

Maçın ilk yarısında, özellikle 5. ve 40. dakikalar arasında çok etkili olan bir Galatasaray izledik sahada. Kanatları hızlı ve iyi kullanan, rakip alanda çok iyi paslaşan bir ekip vardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda gol atmamasına rağmen çok iyi bir performans gösteren Eren bu kez iyi oyununa iki de harika gol ekledi. Oyun 2-0'a geldikten sonra oyunu koparacak pozisyonları da buldu G.Saray ama farkı artırmayı başaramadı.

İkinci yarıda Kayserispor oyuna hakim oldu, G.Saray'ın kondüsyon sorununu ve deplasman fobisini çok iyi değerlendirerek akın akın rakip kaleye geldi, üst üste pozisyonlar buldu. Bunlardan birinde de maalesef G.Saray'ın yan toptan gol yeme hastalığı öne çıktı ve skor 2-1'e geldi. Bu dakikalarda Kayserispor'un G.Saray'ı yıpratmasına Fatih Hoca tam zamanında müdehale etti. Mücadele gücü düşük olan Selçuk, Feghouli ve Yasin'i oyundan aldı. Yerlerine giren Tolga, Donk ve Sinan da üzerlerine düşeni yerine getirdi. G.Saray önce oyunda dengeyi buldu, ardından da Sinan ile çok ciddi fırsatlar yakaladı. Ancak maçı bitirmek akşamın yıldızlarından biri olan Rodrigues'e kısmet oldu.

Kayseri deplasmanı puan kaybedilebilecek maçlardan biriydi. Tudor'la bu maça çıkılsa bu maçı bu şekilde kazanılır mıydı yoksa önceki deplasmanlar gibi hüsranla mı dönülürdü takdir sizlerin.

İlerleyen haftalarda Fatih Terim ve ekibinin etkisi sahada daha fazla görülecektir. Maçın ilk yarısında izlediğimiz rakibi hataya zorlayan, bol pozisyon bulup bol gol atan, heyecan verici takımı deplasmanlarda da sıkça izleyebileceğimizi düşünüyorum.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Galatasaray'da bir de başkanlık heyecanı yaşandı. Sürpriz aday Mustafa Cengiz bir sürpriz de seçimde gerçekleştirerek sarı kırmızılı kulübün 37. Başkanı oldu. Bu gelişme sadece üyeler arasında değil taraftarlar arasında da çok ciddi bir pozitif etki yarattı. Cumartesi akşamı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Osmanlıspor karşılaşmasında tribünlerin tamamen dolmasını ve taraftarın hem yeni yönetime hem de takıma ciddi destek vermesini bekliyorum.