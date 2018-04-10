Denize gelemeden derede boğulmak

Geçen haftaki yazımda Galatasaray'ın şampiyonluğa giden yolda iki önemli galibiyete ihtiyacı olduğunu yazmıştım. Bunlar Gençlerbirliği ve arkasından oynanacak olan Başakşehir maçları idi. Bu iki maçta alınacak 6 puan sarı kırmızılı ekibin yolunu açacaktı ama şampiyonluk yolundaki Başakşehir ve Beşiktaş maçları gelmeden Gençlerbirliği engelinde G.Saray tökezledi.

İç sahada muazzam performans gösteren bir takımın deplasmanlarda bu kadar maç kaybetmesi çok şaşırtıcı, ancak bu konunun detaylarına şu aşamada girmenin faydası yok. Dünkü maçın özelinde G.Saray %76 ile topa sahip olmuş. Başka bir ifade ile maçın dörtte üçünde top sarı kırmızılı futbolcuların ayağında kalmış. Ancak maç boyu Galatasaray'ın bir tek gol pozisyonu yok. Bu kadar kapanan bir takımın hata yapması için arada topu rakibe verip çıkıp enerji harcamalarını sağlamak gerekirdi diye düşünüyorum.

G.Birliği maç boyu kendi cezasının önüne kamp kurdu. Ceza sahası çizgisi üzerindeki beşli savunma neredeyse hiç pozisyonunu kaybetmedi. Önlerinde oynayan orta alandaki kimi zaman üçlü kimi zaman dörtlü grup da G.Saraylı oyunculara hem ara pası fırsatı tanımadı hem de topla fazlaca oynayabilecekleri boş alanlar bırakmadı. Küme düşmeme mücadelesi veren bir takımın, ligin en çok gol atan takımına karşı başka türden bir oyun oynamasını beklemek zaten hayalcilik olurdu. Fatih Terim de maç sonu röportajında rakibin bu şekilde oynamasını beklediklerini dile getirdi.

Bu taktiğin bir benzerini daha önce iç sahada oynanan Bursaspor maçında görmüştük. O maçta da rakip 10 kişi kalana kadar benzer bir savunma sistemi ile oynamış ve çok iyi direnmişti. Eksik kaldıktan sonra ise goller çorap söküğü gibi gelmişti.

Aslına bakarsanız bu gibi maçlarda ben Fatih Terim'in şapkadan tavşan çıkarmasını bekliyorum. Rakibin kapanacağı belli. Gol pozisyonu bulmak çok zor olacak. Böyle maçlar için duran toplarda rakibi şaşırtacak, beklenmedik özel organizasyonlar denenebilirdi. Ancak maç boyu G.Saray ne duran toplarda ne de korner atışlarında bir tehlike yaratamadı. Kanatlarda denediği pas üçgenini belki ceza alanının ön tarafında üçlü dörtlü paslaşmalar ve dikine koşularla delmeyi deneyebilirdi. Ama o yönde de bir çaba görmedik. Dün akşamki karşılaşma üç gün daha devam etse muhtelemen G.Saray gol pozisyonuna üç gün daha giremeyecekti. Stratejik anlamda teknik heyetin maça maalesef pek de iyi hazırlanamadığını düşünüyorum.

Ligin boyunun kısaldığı, dolayısıyla da stresin arttığı zor zamanlarda, oyunun da tıkandığı bu tür deplasmanlarda sahada bir oyuncunuzun çıkıp bayrağı eline almasını, gemisini kurtaran kaptan olmasını bekliyorsunuz. Dün maçın başında denediği şutlarla bu ismin Selçuk olabileceğini düşünmüştüm ama ilerleyen dakikalar da o da arkadaşları gibi kayboldu gitti. Maç boyu Fernando ve Selçuk orta saha çizgisi üzerinde stoperlerle, kanat beklerle al gülüm ver gülüm paslaşıp durdular. Sadece onlara yüklenmek doğru değil. Ne bir savunma arkası topsuz koşu gördük, ne topla dikine çıkmaya çalışanı ne de verkaçlarla arkaya sarkan birilerini. Pası veren olduğu yerde durarak maçı bitirdi.

İsim bazında Feghouli, Belhanda gibi isimler bu tür maçlarda öne çıkmayacaklarsa ne zaman G.Saray'a katkı verecekler merak ediyorum. Son haftalar düşüşe geçen Rodrigues'e Mariano ve Nagatomo da eşlik edince kanatlardan pozisyon üretmek de hayal oldu. Maç boyu fatal hatalar yapan Maicon son dakikada kaptırdığı topla hakem son düdüğü çalmadan maçı bitirdi.

Artık dere geride kaldı. Şimdi hatalardan ders çıkarıp denizde yüzme vakti. Kaybedilmiş çok fazla bir şey yok. Pazar günü seyirci desteği ile beraber Galatasaray Başakşehir'i yenerse tekrar liderliği eline alır ama sonrası için bu da yeterli olmayacaktır. Galatasaray'ın iki hafta sonra Şenol Güneş ile Şampiyonlar Ligi'nin en iyi deplasman takımlarından biri olan Beşiktaş'ı da yenmesi gerekecek. Futbolcular Mayıs ayını şampiyon tamamlamak istiyorlarsa herkesin kendini toparlaması ve kalan 6 haftayı artık kayıpsız kapamanın yolunu bulması gerekiyor. Çünkü bu hafta G.Saray derede boğularak avantajını yitirdi. Artık şampiyon olabilmek için her maçını kazanması gerekecek.