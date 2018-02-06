Büyü Bozuldu

Maç öncesi kadrolar açıklandığında Terim ve ekibinin "Önce kaybetmeyelim" düşüncesinde olduğunu hissettim. Oysa Fatih Terim'i bu kadar kıymetli yapan faktör "Her maçta, nerede olursak olalım, kazanalım, kazanmak için oynayalım" felsefesiydi.

Şahsi fikrim Fatih Hoca'nın "çöpten elmas çıkarma" saplantısı dünkü maça damga vurdu. Donk'ta ne buluyor bilmiyorum, büyük hoca olduğu için hepimiz "Bizim görmediğimiz bir şey görüyor mutlaka" diyoruz ancak Donk bu ligde oynayan en umursamaz, en vasat orta saha oyuncusu. Dün yayıncı kuruluşta maçtan sonra Donk ile ilgili bir istatistik yayınladı. Donk G.Saray'da 11 maçta orta alanda oynamak üzere ilk onbirde dahaya çıkmış. Bu karşılaşmaların 6'sı mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 'si galibiyet ile sonuçlanmış. Kısacası Donk ile maç kazanmak resmen mucize. Sivasspor dün akın akın G.Saray'ın üzerine geldi. Teknik kapasitesi son derece sınırlı olan Tolga da dün Donk'a ayak uydurunca G.Saray orta alanda ne top kapabildi ne de rakipleri sarhoş ettiği pasları üretebildi.

Muslera'nın hatasıyla başlayan ve G.Saray'ın kapanmayan yarası yan toptan da golü yiyince Hoca'nın 30. dakikada değişikliğe gideceğini düşündüm ama yanılmışım. Göremediğimiz bir şeylerden memnundu demekki 2. golü yiyene kadar bekledi oyuna müdehale etmek için. Tam o sırada Linnes'i oyuna alıyordu ama ilginç penaltı kararıyla kalede ikinci golü görünce can simidi olarak Eren'i sahaya attı.

Dün akşam oyuna sonradan giren Eren, Sinan ve Belhanda için iyi şeyler söylemek mümkün. Eren attığı golün dışında yine tüm hava toplarını kazandı. Belhanda golü hazırlayan isimdi, onun dışında da kritik pozisyonlar yarattı ama G.Saraylı oyuncular tüm fırsatları harcadılar. İlerleyen haftalarda daha da fazla şans bulacağını düşünüyorum ama Sinan'ın da artık girdiği bu pozisyonlardan sonuç çıkarması gerekiyor.

Kenardan gelenler iyiydi ya da onbirde çıkanların tamamı o kadar kötüydü ki sonradan girenler kolaylıkla fark yarattılar. Hepsi beklenen performanslarından çok çok uzaktı. Yine de G.Saray ihtiyacı olan pozisyonları son dakikalarda özellikle Denayer'inde sahada olmadığını dakikalarda bir kişi eksikken buldu. Ancak hepsini hovardaca harcayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

G.Saray'ın çözülmeyi bekleyen 2 tane saha içi problemi var:

Bunlardan birincisi orta saha. Fernando-N'Diaye ikilisinin yerine Tolga-Selçuk ne kadar olur diye dertlenirken birden sahada Tolga-Donk ikilisini görünce eminim Galatasaraylı taraftarlar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Fernando geri dönene kadar takımın, pas yüzdesini yükseltecek bir futbol aklına ihtiyacı var ve bu isim kesinlikle Donk değil. Belki 4-2-1-3'ten vazgeçilecek bilemiyorum. Belki de Balhanda'ya forma verip Osmanlıspor maçının ikinci yarısındaki gibi 4-1-2-3'e dönülecek. Ama inanıyorumki Fatih Hoca bir daha Tolga-Donk ikilisiyle sahaya çıkıp takımın kolunu bacağını kesmeyecek.

Diğer problem ise yan toptan gol yeme hastalığı. Son iki sezonda sarı kırmızılı takım 54 maçta 64 gol yemiş ve bu gollerin 26 tanesi kafa ile. Yüzde 41 gibi bir oran yapıyor. Bunu sadece defansa yıkmak yeterli olmaz. Başta kaleci Muslera olmak üzere defansın ve tüm takımın rolü var bu gollerde. Ve elbette alan savunmasında ısrar eden hocaların. Rakip oyuncular hareketleniyor, G.Saraylı oyuncular ise sürekli sabit bekliyor, bu yüzden gol olsun olması neredeyse yan topların yüzde seksenine rakipler kafa vuruyor. Ortada çok net bir durum var. Galatasaray futbol takımı yan toplarda alan savunması yapmayı beceremiyor. Bu durumda hatada ısrar etmenin faydası yok, artık başka şeyler denemek gerek.

Galip gelip lider olmak için harika bir haftaydı ama planlar tutmadı. Sivasspor deplasmanı puan kaybı olabilecek deplasmanlardan biriydi. Ekstra puan çıkarıp avantaj elde etmek mümkün olacaktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi G.Saray'ın önünde harika bir fikstür var. Önce sıkıntılı günler yaşayan ve bir türlü beklenen futbolu oynayamayan Antalyaspor misafir edilecek. Ardından benzer durumdaki Kasımpaşa'ya deplasmana gidilecek. Arkasından bu sezon bekleneni veremeyen bir diğer takım Bursaspor konuk edilecek. Sarı kırmızılı futbolcuların ilk şehir dışı deplasmanı artık beyaz bayrağı çekmek üzere olan Karabükspor olacak. Hemen ardından Konyaspor Türk Telekom Stadı'na gelecek. Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa bu periyodu mutlaka kayıpsız geçmeli, yaralarını sarmalı, Fernando iyileşmeli, Muslera da artık form tutmalı. Çünkü F.Bahçe deplasmanı itibariyle G.Saray'ın bu isimlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak.