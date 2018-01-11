Berlin Faciası

Nedense bir umut Alba Berlin deplasmanında Galatasaray Odeabanklı oyuncuların bir reaksiyon vereceğini, sahaya karakter ve mücadele koyacağını düşünmüştüm. Yönetimin Erman Kunter'i gönderdikten sonra Oktay Mahmuti ile görüşmeler yaptığı herkes tarafından biliniyordu. Dolayısıyla oyuncuların yeni gelecek koçun gözüne girmek ve kendilerini göstermek isteyebileceği romantik düşüncesine kapılmıştım. Sağolsun G.Saraylı basketbolcular maçın hemen başında beni bu hayalden uyandırdılar.

İlk çeyrek tam bir kabus senaryosuydu. Pota altından rakip istediği gibi sayılar buluyordu. Diğer oyuncular Ege'ye yardım etmeye kalksa dışardan bomboş üçlükler geliyordu. Hücumda dengesiz ve başarısız bireysel denemeleri Alman ekibinin fast breakle sonuçlandırması maçı henüz beş dakika dolmadan Alba Berlin'e getirmişti.

Emir oyuna girene kadar skor 16-3 olmuştu. Emir'in Ege'ye asistleri ilk yarıda biraz skor üretebildi G.Saray Odeabank ama hepsi o kadarla kaldı. Çünkü savunma anlamında gereken direnç gösterilemediği için aradaki fark 9'un altına neredeyse hiç inmedi.

2. çeyrekte biraz daha skor bulunca maça denge geldi ve soyunma odasına 10 sayılık fark ile girildi. Ancak sarı kırmızılı basketbolcular maçın ikinci yarısına çıkmayı unutunca karşılaşma 95-62'lik facia olarak nitelendirebileceğimiz bir skorla sonuçlandı.

Maça damga vuran istatistik top kayıpları idi. Beni saymayı bıraktığımda 25 top kaybı yapmıştı G.Saray Odeabank.

Anlaşıldığı söylenen Oktay Mahmuti'nin işi çok zor gerçekten. Bence seçime kadar anlamlı pek bir şey yapılamaz gibi geliyor. Ama yeni yönetimin şube ile ilgili radikal kararlar alması gerekiyor. Amerikalı oyuncular eğer takım ve sistem iyiyse onun içerisinde kalite katıp fark yaratabiliyorlar. Ancak şu an Galatasaray Odeabank'ta yapılan gibi takımı tamamen Amerikalı oyuncular üzerine kurmaya kalktığınızda başarısızlık kaçınılmaz oluyor.

Erman Kunter ve Can Topsakal ikilisi ısrarla takıma 5 numara almamışlardı. Ege yaşına göre anlamlı bir süre buluyor, gelişimi açısından bu çok kıymetli ama tüm sezonu 5 numarasız sadece Ege Arar ile geçirmek tek kelime intihar demek. Taktım savunmasında eksik bir yer olduğu zaman basketbolda tüm takım savunması kolayca dağılır. G.Saray basketbol takımı şu an akalar hiç bir maçta sanırım rakiplerine ribaunt üstünlüğü kuramadı, hiç bir takıma karşı boyalı bölgeyi savunamadı, içeriyi savunamadığı gibi gelen yardımlarla rakiplerine bolca da dışardan boş şut atma fırsatı verdi.

Maalesef Erman Kunter ve Can Topsakal ikilisi basketbol şubesi için çok kötü bir kombinasyon oldu. Şubede başarısızlık artık kanıksanmış, kabullenilmiş ve sıradanlaşmış durumda. Takım hem ligde hem Eurocup'ta freni bozulmuş kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Umarım yeni yönetimle birlikte bu ülkeye basketbolu getiren camiaya uygun bir yapılanma olur ve umutla beklediğimiz ayağa kalkma gerçekleşir.