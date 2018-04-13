Kim şampiyon olur?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Yazarlar
13.04.2018 - 01:30, Son Güncelleme:

Kim şampiyon olur?

Fuat Akdağ
Fuat Akdağ
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Fuat Akdağ
Fuat Akdağ

BAŞAKŞEHİR’in şampiyon olacağını düşünenler çok avantajlı. ”Galatasaray’ı yendik mi geri kalan rakipler, şampiyonluk iddiası olan bir takım için çok zor olmamalı” diye düşünüyorlar.

Üstelik 1 puan kaybetme hakları da var. Galatasaray’la berabere kalıp kalan 5 maçı kazandıkları taktirde şampiyon olabilirler.

- Galatasaray’ı favori görenler, “Sahamızda kazanıyoruz. Başakşehir ve Beşiktaş maçları içeride olduğuna göre sorun yok. Kalan maçları kazanır şampiyon oluruz” diyor. Ama, hiç puan kaybetmeden 6 hafta geçirmek kolay değil. Hele bunların 3’ü Galatasaray’ın korkulu rüyası olan ‘deplasmanda’ oynanacakken.

- “Beşiktaş şampiyon olur” diyenler; “Galatasaray, Başakşehir’i kendi sahasında yener, biz de onları yeneriz ve işi bitiririz” diye düşünüyor. Ancak, şunu unutmamak gerekir ki, bu senaryonun gerçekleşmesi için Beşiktaş’ın maç kazanması lazım. Hem de hepsini. Ama bunun için son günlerde ortaya koyduğu performans yeterli mi? Tartışılır.

- Fenerbahçeliler ise sürpriz bekliyor. Diyorlar ki; “E fena oynamıyoruz, 18 puan toplarız. Rakiplerin maçları da bize göre daha zor. Neden olmasın?”

Çıkmayan candan umut kesilmez tabii...

Kim şampiyon olur

TRABZONSPOR’A HÂLÂ SABIR LAZIM AMA...

- AHMET Ağaoğlu, Türk sporunun en başarılı ve tutkulu simalarındandır. Sonunda sıranın ona geleceği de belliydi. Şimdi başkan ve ilk açıklamalarında o da en çok ‘sabır’ diyor. Trabzon’da futbol adına her şey var. Büyük bir futbol sevgisi, sorunlu olsa da alt yapı organizasyonları, çok deneyimli futbol adamları, tesis vs... Ama bir tek sabır yok. Belki de Trabzon’un yıllardır en fazla ihtiyacı olan şey. Hatta ‘feda’ diyenler var.

- Ama sayın Ağaoğlu, bir an önce kısa vadeli projelerini hayata geçirmeli ve sonuç almalı. Zira Trabzonspor’un sabır bekleyecek sabrı kalmadı!

VALBUENA SORUNSALI

- VALBUENA, Fransız basınına, “Oynadım, goller attım, asistler yaptım ama bana neden  güvenmiyorlar anlamıyorum. Yalnız kalıp ağladım günler oldu” demiş. Fransa’yı özlediğini falan da dile getirmiş.

- Bu, geçmişi başarılarla dolu bir sporcu için üzücü bir durum. Aykut Hoca’nın bu haldeki  bir oyuncusu için hemen bir şeyler yapması lazım, diye düşünürken ertesi gün aynı futbolcu; “Yakın zamanda Fransa’ya dönmeyi düşünmüyorum, şu anda keyfim yerinde. Olağanüstü tesisleri olan çok güzel bir kulüpteyim. Fenerbahçe’de kendimi iyi hissediyorum” gibi sözler sarf etmiş!

Şimdi Aykut Hoca’nın değil, Fenerbahçe yönetiminin hızla bir şeyler yapması gerekiyor sanki...

TEBRİKLER ECZACIBAŞI VİTRA

- FUTBOL takımlarımızdan biri UEFA Avrupa Ligi’ni kazansaydı ne olurdu? Herkes sokaklara dökülürdü, takımı karşılamak için havalimanına yüzlerce insan giderdi, gazeteler manşet, TV’ler birinci haber yapardı. Ama kabahat kadın voleybolcularımızda... Başarıları artık normalleşti. Büyük başarıları yüksek tonda kutlanmıyor. Bizi çok şımarttı bu güzel kızlarımız...

- CEV Kupası’nda şampiyon olarak ülkemize üçüncü kez Avrupa kupası getiren Eczacıbaşı VitrA’yı canı gönülden tebrik ediyoruz.

 

Fuat Akdağ
Fuat Akdağ
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