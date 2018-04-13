Kim şampiyon olur?

Üstelik 1 puan kaybetme hakları da var. Galatasaray’la berabere kalıp kalan 5 maçı kazandıkları taktirde şampiyon olabilirler.

- Galatasaray’ı favori görenler, “Sahamızda kazanıyoruz. Başakşehir ve Beşiktaş maçları içeride olduğuna göre sorun yok. Kalan maçları kazanır şampiyon oluruz” diyor. Ama, hiç puan kaybetmeden 6 hafta geçirmek kolay değil. Hele bunların 3’ü Galatasaray’ın korkulu rüyası olan ‘deplasmanda’ oynanacakken.

- “Beşiktaş şampiyon olur” diyenler; “Galatasaray, Başakşehir’i kendi sahasında yener, biz de onları yeneriz ve işi bitiririz” diye düşünüyor. Ancak, şunu unutmamak gerekir ki, bu senaryonun gerçekleşmesi için Beşiktaş’ın maç kazanması lazım. Hem de hepsini. Ama bunun için son günlerde ortaya koyduğu performans yeterli mi? Tartışılır.

- Fenerbahçeliler ise sürpriz bekliyor. Diyorlar ki; “E fena oynamıyoruz, 18 puan toplarız. Rakiplerin maçları da bize göre daha zor. Neden olmasın?”

- Çıkmayan candan umut kesilmez tabii...

TRABZONSPOR’A HÂLÂ SABIR LAZIM AMA...

- AHMET Ağaoğlu, Türk sporunun en başarılı ve tutkulu simalarındandır. Sonunda sıranın ona geleceği de belliydi. Şimdi başkan ve ilk açıklamalarında o da en çok ‘sabır’ diyor. Trabzon’da futbol adına her şey var. Büyük bir futbol sevgisi, sorunlu olsa da alt yapı organizasyonları, çok deneyimli futbol adamları, tesis vs... Ama bir tek sabır yok. Belki de Trabzon’un yıllardır en fazla ihtiyacı olan şey. Hatta ‘feda’ diyenler var.

- Ama sayın Ağaoğlu, bir an önce kısa vadeli projelerini hayata geçirmeli ve sonuç almalı. Zira Trabzonspor’un sabır bekleyecek sabrı kalmadı!

VALBUENA SORUNSALI

- VALBUENA, Fransız basınına, “Oynadım, goller attım, asistler yaptım ama bana neden güvenmiyorlar anlamıyorum. Yalnız kalıp ağladım günler oldu” demiş. Fransa’yı özlediğini falan da dile getirmiş.

- Bu, geçmişi başarılarla dolu bir sporcu için üzücü bir durum. Aykut Hoca’nın bu haldeki bir oyuncusu için hemen bir şeyler yapması lazım, diye düşünürken ertesi gün aynı futbolcu; “Yakın zamanda Fransa’ya dönmeyi düşünmüyorum, şu anda keyfim yerinde. Olağanüstü tesisleri olan çok güzel bir kulüpteyim. Fenerbahçe’de kendimi iyi hissediyorum” gibi sözler sarf etmiş!

- Şimdi Aykut Hoca’nın değil, Fenerbahçe yönetiminin hızla bir şeyler yapması gerekiyor sanki...

TEBRİKLER ECZACIBAŞI VİTRA

- FUTBOL takımlarımızdan biri UEFA Avrupa Ligi’ni kazansaydı ne olurdu? Herkes sokaklara dökülürdü, takımı karşılamak için havalimanına yüzlerce insan giderdi, gazeteler manşet, TV’ler birinci haber yapardı. Ama kabahat kadın voleybolcularımızda... Başarıları artık normalleşti. Büyük başarıları yüksek tonda kutlanmıyor. Bizi çok şımarttı bu güzel kızlarımız...

- CEV Kupası’nda şampiyon olarak ülkemize üçüncü kez Avrupa kupası getiren Eczacıbaşı VitrA’yı canı gönülden tebrik ediyoruz.