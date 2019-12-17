Bu odanın dünyada bir benzeri daha yok

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Real Madrid’in kazandığı uluslararası kupaların önünde poz verirken, “Acaba, bir gün bizim de bir kulübümüze böyle bir gurur nasip olur mu?” demekten kendimizi alamadık

Garip bir sessizlikle konuşuyor Pedro Martin... Sanki bir mabede girer gibi.. Hafifçe gülerek şöyle diyor: “Evet baylar bayanlar, şimdi şu kapının arkasındaki odaya gireceğiz. Ve inanın ki bu odanın dünyada bir benzeri daha yoktur. Çünkü bu manzarayı dünyada ancak bu odada görebilirsiniz...” Meraktan ölüyoruz. Acaba nasıl bir oda bu? İçeride ne var ki bu kadar benzersiz? Kapı açılıyor. Ortasında yuvarlak bir masa. Sade bir oda... Real Madrid’in efsane stadındaki kulübün yönetim odası burası.. Pedro Martin odanın köşesine doğru yürüyünce kafamı kaldırdım. O sırada Martin eliyle işaret ediyordu: “işte.. Benzersiz olan budur..” Ve kulübün protokol müdürü devam ediyor: “Gördüğünüz gibi dünyada 13 Avrupa Kupası olan tek takım Real Madrid’dir ve 1966’dan bugüne kadar aldığı UEFa ve avrupa şampiyonluk kupaları işte bu yönetim odasında orjinalleri olarak durmaktadır..” İnsan gerçekten etkileniyor.. Aslında sade bir oda. Ama milyarlarca Euro’luk altın ayakların transfer edildiği ve dev kupaların sergilendiği bir yönetim odası...

KUPALAR ARASINDA

Avrupa kupalarında yaşanan o mücadeleyi hatırladıkça. Ter, hırs, taktik, zafer, yenilgi... Arkamdaki kupalar daha da devleşiyor... Düşünsenize... · 6 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. · 7 Şampiyonlar Ligi Kupası. · 3 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu Kupası. · 4 UEFA Kupası. Gerçekten dünyada başka hangi takımın yönetim odasında bu kupalar olabilir? Hemen kupaları arkamıza alıp Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la poz veriyoruz. Bireysel tarihimiz açısından müthiş bir an.

PEDRO’NUN YÜZÜNDEKi İFADE

Real Madrid Protokol Müdürü pedro kupaları anlatırken yüzünde öyle bir ifade vardı ki... Sanki şampiyonlukları yeniden yaşıyordu... İçimden “acaba” dedim; “Bir gün bizim de bir kulübümüze böyle bir gurur nasip olur mu?” Bugün borç batağında olan kulüplerimiz yani... İşte kupayı almış olan tek kulübümüz Galatasaray... Fatih Terim... PSG maçından sonra; “artık onlarla ayrı bir ligdeyiz” diyor... Peki nasıl oldu bu? Nasıl oldu da Avrupa’da ikinci lige düştük? Kupayı kaldırmış olan Galatasaray nasıl bu kadar geri gitti? Fenerbahçe... Beşiktaş... Trabzonspor... Avrupa kupalarını zorlarken nasıl bu halde? Evet arkadaşlar.. İnsan Bernabeu’un kupalarla taçlanmış mabedindeyken bunu sormadan edemiyor...

İLK DURAK SOYUNMA ODASI

Real Madrid yönetimi, Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum için özel bir tur hazırlamış. Ve şöyle bir sürpriz yapmışlar. Real Madrid oyuncuları maça çıkarken statta hangi yolu takip ediyorlarsa biz de o yoldan geçerek gezdik. pedro önümüzde, neredeyse bir takım gibi yürüyoruz. Hemen karşımızda masaj odaları. Duş ve özel havuzlar... Ardından soyunma odası...

Soyunma odasında öyle bir hava var ki. Sanki Roma’nın gladyatörleri gibi hissediyorsunuz kendinizi... Koridorlardan geçtikten sonra Her oyuncunun posteri cam çerçeve içinde soyunma dolabının üzerine yerleştirilmiş. En beğendiğimiz oyuncunun önünde fotoğraf çektiriyoruz. Bakan Kurum “Hazard” diyor.. Ben yıldızların parladığı köşeyi seçiyorum...

VE TÜYLERiMiN ÜRPERDiĞi AN

Soyunma odasından çıkar çıkmaz, geniş bir koridordan geçiyoruz. Daha çok bir tünel bu. Ve ardından o muazzam yeşil sahaya çıkıyoruz. Sahanın ortasına kadar girmemize izin veriliyor. Gerçekten de muhteşem bir atmosfer. Bir an kendimi bu statta maça çıkan bir oyuncu olarak düşünüyorum. 80 bin taraftarın tezahüratı.. Derler ya... Zirveye gelmek kolaydır. Zor olan orada kalmaktır... Düşünün ki... Her maçta böyle bir statta 80 bin seyircinin alkışı arasında... Üzerinizde ‘gol’ baskısı... İşte onu hissettim Real Madrid’in stadının ortasında... Boş tribünler bile insana alkış ve heyecan yüklüyordu...

VE 500 MiLYON EURO

Pedro, gezinin tam bu noktasında dev bir poster gösterdi... Real Madrid stadının geleceği. 550 milyon Euro’ya kaplanıyor stat. Bir yarışma açılmış ve kazanan inşaata başlamış. Stadın bütün çevresi bir AVM haline getirilip dünyaca ünlü markalara kiralanıyor... Adidas... Gucci... Nike... Ve daha kimler... Özetle arkadaşlar... Futbol artık yalnızca bir ‘top’ ve ‘gol’ değildir... Erişimi milyarlarca insana varan muazzam bir ‘sanayidir.’

MÜZE... VE ALTYAPI

Sonra müzeye geçiyoruz. Som altın kupa dahil hepsi sergileniyor. Tabii 13 kupa hariç. Yönetim odasında olduğu için onların taklitleri var. Muhteşem bir müze yapmışlar. Tam 96 şampiyonluk kupası. 33 İspanya şampiyonluğu... Saymakla bitmiyor. Altın ayakkabılar. Altın toplar. Altın goller... Dünya futbol tarihinin dijital görüntülü efsane futbolcularının muhteşem golleri. Bu arada şunu da söylemeliyim. 2018 yılında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi Topkapı Sarayı’nı yılda 2 milyon 980 bin kişi gezmişken... Real Madrid müzesinin yılda 2.5 milyon ziyaretçisi olmuş... Madrid’deki İklim Zirvesi’ne gelirken böyle bir sürpriz beklemiyordum. 20’nci yüzyılın takımı seçilen Real Madrid’in mabedinde 2 saat geçirdik. Ve orada anladım ki... Futbol takımı yalnızca bir ‘gol’ değildir. Bir kültür ve sanayidir aynı zamanda. Her şeyi devletten ve TFF’den bekleyen bir anlayış nereye gider? Düşünün ki daha Real Madrid’in altyapısına yaptığı yatırımı anlatamadım. Çocuklara yani...