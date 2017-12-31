Noel Baba’nın ünlü geyiği Rudolph’e ithafen yazılmış şarkıdaki betimlemeye göre, geyiğimiz, “Kırmızı parlayan burnuyla” diğerlerinden farklıdır ve arkadaşları tarafından dışlanmaktadır.

Üzgün Rudolph’u gören Noel Baba, ona der ki; “Madem burnun kırmızı parlıyor, kızağın önüne geç ve yolumuzu aydınlat.” Ulvi görevine kavuşan Kırmızı Burunlu Rudolph, bir daha asla mutsuz olmaz. EuroLeague’de süre bulamayan Fenerbahçe Doğuş oyuncularına verilen BSL’yi kazanma hedefinde mutluluğun formülü de gizli.

Hava atışıyla birlikte, Sarı-Lacivertli oyuncularda görevine sarılmış Rudolph’un adanmışlığını gördük. Önce, ön alan baskısıyla Koç Ufuk Sarıca’nın Muratcan Güler başlangıcında arzuladığı tempo kontrolünün önünü kestiler ve Beşiktaş Sompo Japan’i bu sayede şut ritminden de çıkardılar. Hücumda koşamayan ve istediği tempoyu parkeye yansıtamayan Siyah-Beyazlıların, savunmada adam kaçırmaya başladıklarını sezon içinde sıkça gördük. Savunmadaki kaytarmalarla ilgili genellikle defansif fauller fikir verir. Beşiktaş Sompo Japan’ın, ikinci faulünü ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala yapması, konsantrasyon kaybının kanıtı oldu. Fenerbahçe Doğuş oyuncuları, hücum alanında köşelerden başlayarak yarı sahayı geniş kullanması sayesinde, sürekli boş şutlar buldular. Özellikle Guduric’in kötü giden EuroLeague sezonunu unutturmak istercesine, delici-yaratıcı arasında gidip gelen oyunu da eklenince, ilk yarıda fark 24 sayıya kadar çıktı. Siyah-Beyazlılar, aynı renkleri gibi, önce siyahı yaşattı 0/8-3 sayı, ardından da beyaza kavuşarak 4/4-3 sayı isabeti buldu ve devreye 15 sayı geride girdi ve daha önemlisi hatırladıkları şut ritmiyle soyunma odasına gittiler.

İkinci yarıda ev sahibinin agresif başlangıcına tanıklık ettik. 1 dakika 40 saniye içinde, faul haklarını doldurmaları negatif tarafta gözükse bile Fenerbahçe Doğuş’u ritimden çıkarmaya çalışmaları zora giren maçtaki tek çıkış yoluydu. Ta ki Dixon’ın nefes aldıran 3 sayılık isabeti gelene kadar. Oyuncu, bu tarz gerginleşen anlar için çözüm ürettikçe oyununu da giderek büyütüyor. Ek olarak Datome’nin girmesiyle, momentumu kaybetmeye başlayan takımın tekrar ivmelenmesi sağlandı. Son çeyrekte, farkın 10 sayıya indiği anlarda Sarı-Lacivertli kısaların doğru paslarla oyunun kontrolünü elinde tutmasıyla, Beşiktaş Sompo Japan’a nefes aldırmadılar. Yılın son derbisinde, Fenerbahçe Doğuş rakibine 10 sayılık bir set çekti ve psikolojik sınırın geçilmesine izin vermeyerek maçı 76-71 kazanmayı başardı.

Rudolph, tüm geyiklere kırmızı burnuyla liderlik ederken, bu sezonki Fenerbahçe’nin rotasyondan parkeye çıkan her oyuncu salona ayrı renkte fener tutabiliyor. Hatta Noel Dayı’nın tüplü kızağını bile kıskandıracak şekilde sıkıştığı anlarda jet motorunu açarak uçuşa geçebiliyor.