EuroLeague’in 30 haftası bitti ve dün gece oynanan ilk maçlarla Play-Off serileri başladı. Geçen yılın şampiyonu olarak başladığımız sezonda, Bogdanovic-Udoh ikilisinin kaybını nasıl kapatacağımızı düşünüyorduk. Fakat normal sezonun sonunda bunu sadece bizim düşündüğümüz, Koç Obradovic’in ise sezon boyunca tüm planının hazır olduğunu gördük. Peki geçen yılın şampiyon kadrosuyla istatistiklerin üzerinden bir kıyaslama yaparsak, hangi Fenerbahçe daha dominant bir normal sezon geçirdi?

2016-2017 sezonunda Play-Off’lara, 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 5. olarak girebildik. İçinde bulunduğumuz sezonda ise 21 galibiyete karşılık 9 maçımızı kaybettik ve normal sezonu 2. olarak bitirme başarısını gösterdik. Geçen yıl aldığımız mağlubiyetler incelendiğinde, 2016-2017’de Play-Off’a kalma başarısı gösteren takımlara karşı, evimizde oynadığımız 7 maçta 5 galibiyet-2 mağlubiyet, deplasmandaysa 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet almışız. Bu sezon, Ülker Sports Arena’daki maçlarda 3 galibiyet-4 mağlubiyet alırken, rakiplerimize konuk olduğumuzda 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet çıkardık. Yani 2017-2018 model Fenerbahçe’nin deplasman müsabakalarında daha iyi iş çıkardığını görüyoruz. Maçları izlerken, galibiyet sayısını, geniş rotasyonun ve yarı sahada bol alan paylaşımlı oyunun etkisi olarak değerlendirebiliriz.

Geçen yılın Fenerbahçe’si, uzatmalar dahil ortalama *76.2 (14) sayı atarken, potasında 74.4 (4) sayı görüyordu. Bu sezonki takımımız 80.7 (8) sayı üretirken, 73.6 (1) sayıya izin veriyor.

Asist istatistiğine bakarsak, geçen sezon 17.3 (11) iken, 2017-2018’de 19.43 (5) ortalamaya çıktık. Maçları izlememiş biri için, Fenerbahçe Doğuş’un hücumunu en iyi özetleyen istatistik, asist/top kaybı oranıdır. Şampiyon olarak bitirdiğimiz sezon, 17.3/12.47 (7) iken şu an 19.43/11.87 (3). Sayılardan görüleceği üzere, asist sayımızı arttırmışız ve bunu yaparken top kaybı sayımızı da düşürmüşüz.

Şut yüzdelerimizde daha iyi gittiğimizi görüyoruz. Şöyle ki, geçen sezon 2-sayılık atışlarda %51.6 (9), 3-sayılık atışlarda %38.3 (6), serbest atışlarda %75.67 (7) isabet bulmuşuz. İçinde bulunduğumuz sezondaysa, 2-sayılık atışlarda %53.5 (7), 3 sayılık atışlarda %42.4 (2), serbest atışlarda %79 (5) ile rakip potada sayı üretmişiz. Ek olarak bir takımın hücum keskinliğini özetleyen True Shooting** istatistiğinde, geçen yıl %48.7 (7) iken bu sezon %52.18 (3)’e yükselmişiz.

İşin savunma boyutunda, şampiyon olduğumuz sezon 23.5 (9) savunma ribaunduyla oynarken, şu an 22.9 (8) ile devam etmekteyiz. Blokta da benzer bir düşüş var. Maç başına 3.20 (6) iken, bu sezon 2.90 (7) ile oynuyoruz. Fakat blok istatistikleri, her ne kadar savunmanın kuvvetini anlatır gibi gözükse de, işin aslı öyle değildir. Evet önemlidir pota altı bekçinizin olması, fakat Koç Obradovic’in bu sezonki takımında top daha oraya gelmeden rakibi top kaybına zorlayan bir yapı var. Ayrıca yukarıdaki paragrafta yenen sayıdaki düşüşten de daha farklı bir savunma anlayışına sahip olduğumuz anlaşılıyor.

İstatistiklerin ışığında görüyoruz ki, 2017-2018 model Fenerbahçe’nin EuroLeague normal sezonu geçen yıla oranla daha dominant geçmiş. Eskiden 7 kişilik rotasyonla oynanırken, artık 9-10 kişiye kadar çıkabiliyor. Bunun sayesinde Koç Obradovic, maç içinde farklı hamleler yapıp, farktan bağımsız takımı geri getirebiliyor. Akşam oynanacak Baskonia müsabakasına gelirsek, geçen sezon saha avantajımız olmadan Panathinaikos’u 3-0 ile eleyen takım için, saha avantajına sahip olarak çıkacağı Baskonia serisi de çok farklı geçmez. Bekle bizi Belgrad!

*Parantez içlerindeki sayılar ligdeki sırasını belirtir.

**True Shooting= (Atılan Toplam Sayı)/(2*(Denenen Şut+(0.44*Serbest Atış))) elde edilen sayının 100’le çarpılması sonucu ortaya çıkıyor.