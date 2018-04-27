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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFaruk Doğa Üründül EuroLeague’de Play-Off Zamanı: Şampiyonun Yüreği
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Spor Arena
27.04.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

EuroLeague’de Play-Off Zamanı: Şampiyonun Yüreği

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

1994 yılını NBA şampiyonu olarak bitiren Houston Rockets, 1995 yılının Play-Offlarına son sıradan girer ve kimse onlara şans tanımaz. Fakat turlar zorlaştıkça, takım kimliğini tekrar hatırlar ve 1995 yılını şampiyon olarak bitirir. Şampiyon olunan maçtan sonra Houston Koçu Rudy Tamjanovic’e mikrofon uzatılır. Koç, gözleri yaşlı şekilde “Bir şampiyonun yüreğini asla hafife almayın!” diye haykırır.

 

Baskonia karşısında ilk maçı kaybetmiş olabiliriz. Rakip bize göre atletik kalıyor ve dış atış savunması için Vesely’i çıkarınca, ribauntlarda eziliyor olabiliriz. Ama Koç Obradovic’in gelmesiyle ve geçen yıl alınan şampiyonlukla taçlanan yenilmez armadanın, Final-Four öncesinde bir teste ihtiyacı vardı. 

İlk maçtan farklı olarak ikinci maça harika dış şut savunmasıyla başladık. Özellikle birinci periyotta yediğimiz 3 sayılık atışların hepsinde, rakiple boğuşan savunmacımız vardı. Yalnız hepsinden önemlisi, boyalı alanımızda aktif elleri hatırladık. Pota altımıza inen her topa, el uzattık. Çaldığımız her topu, geçiş hücumları üzerinden boş şutörleri bulup değerlendirdik. Burada Guduric için ayrı parantez açmak gerek. Onun şut performansı arttıkça, hücumdaki alan paylaşımımızdan bulduğumuz boş atışlar da artıyor.

İlk yarı boyunca, Kalinic’in ters eşleşmelerini zorlamamız sayesinde, rakibin tüm savunma gardını düşürdük. İki çeyrek boyunca biz 11 asistimize karşılık sadece 4 top kaybı yaptık. Baskonia tarafıysa, 6 asiste karşılık 8 top kaybı yaptılar ve bu kaybettikleri topların 5 tanesini potalarında sayı olarak gördüler.

 Tüm momentumu arkasına alan takımımız için, üçüncü çeyrekteki önemli olan tek nokta; Baskonia’nın sertliklerine karşı sakin kalmaktı. Buralarda Vesely’nin az süre alması bizim için avantaj oluyor. Oyuncunun ateşi, seyirciye antipatik geliyor ve uyuklamaya başlayan rakibi ayıltıyor. Rakibin kendisine sertlik hedefi olarak Melli’yi seçmesi çaresizliklerinin en iyi özeti. İtalyan uzunumuzun saha dışı faktörlerle ilgilenmemesi ve sürekli kafasını oyuna vermesi sayesinde planları tutmadı. Maçın adamı Melli’nin oyun yaratıcılığını ve skorer kimliğini çok özlemişiz.

Seriyi 3-1 ile geçtik ve Final-Four’da rakibimiz Zalgris oldu. 9-0’lık Play-Off galibiyet serimiz geçen maçla bitmiş olabilir ama daha önemlisi, zorluklarla test edilirken, bizi şampiyonluğa götüren savunma sertliğimizi hatırladık. Öyle bir maçtan çıktık ki, Vesely ilk sayısını son çeyrekte attı ve bizim için en ufak bir problem yaratmadı. Koç Obradovic’in pragmatik oyun anlayışı sayesinde, EuroLeague’de bu seviyelerde bize mağlubiyet yok!

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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