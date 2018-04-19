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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFaruk Doğa Üründül EuroLeague’de Play-Off Zamanı: Dünyanın En Güzel Takımı
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Spor Arena
19.04.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

EuroLeague’de Play-Off Zamanı: Dünyanın En Güzel Takımı

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com

Geçen yıl bu zamanlar daha sıkıntılı ve saha avantajını rakibe kaptırarak başlamıştık. Panathinaikos deplasmanı zordu, rakip hızlı oynuyordu, geçiş hücumlarındaki savunmamız zayıf karnımızdı… gibi problemler vardı seri öncesi. Hava atışıyla birlikte tüm soru işaretleri rakip potadan çıkan seslerle yok oldu gitti. Sonrası bildiğiniz hikaye 3-0 BAM BAM BAM! Şimdi düşünün, Panathinaikos’a bunları yapan takımımız daha zayıf olan Baskonia’yı ne hale getirir?

Sorunun cevabı için normalde son çeyreğe kadar beklemek gerekir ama takımımızın acelesi var. İlk çeyreğe öyle bir savunma konsantrasyonuyla başladık ki, Baskonia hücumlarını size şöyle özetliyim. Hani ender gelişen Osasuna atakları vardır, heh işte onlar yok. Ataklar gelişmedi. Rakip, sanki rugby veya futboldaki gibi sürekli yan paslarla hücum etmeye çalıştı. Ama oyun basketboldu ve hücum süresi de 24 saniyeydi. Kısacası Baskonia, ilk çeyrek boyunca neredeyse sadece yan pas yaptı. Sanki sahada Fenerbahçeli futbolseverlerin hatırlayacağı 5 tane Maldonado var gibiydi. Üzerine yetmezmiş gibi takımımızın hücum keskinliği eklenince, ilk yarı sonunda fark 20’ye kadar çıktı. Fakat daha önemli olan istatistik, 9 oyuncu üzerinden sayı bulmamız ve bunu %70 2-sayılık, %55 3-sayılık üzerinden üretebilmemizdi.

 

İkinci yarıda Vildoza’nın toplu penetrelerini savunmakta zorlanmamız, Guduric’in savunmadaki dağınıklığıyla birleşti. Fark 10 sayıya kadar gerilediği anlarda gelen Datome 3’lüğüyle biraz nefes aldık. Maç boyunca aynı agresif savunmayı devam ettiremeyeceğimiz kesindi ama Vesely’nin olmadığı anlarda tüm ribaunt üstünlüğünü rakibe verdik. Baskonia elde ettiği ikinci şans sayılarını ve defansif ribauntlarla yarattığı tempoya ayak uyduramadık. Neyse ki Vesely oyuna girince tekrar hücumdaki hareketliliğimizi hatırladık. Özellikle oyuncumuzun, Poirier eşleşmelerini maden bulmuşçasına kazımamız, sıkışan oyunumuzu rahatlattı.

 

Fenerbahçe Doğuş için dünyanın en güzel takımı deniyor ya, bu güzellik kesinlikle estetik bir kaygıyı anlatmıyor. Dışarıdan gelecek tehlikelerden korunmak için işçi arılar tarafından yapılan doğa harikası kovan güzelliğini anlatıyor sanki. Tüm seriyi kovanlar gibi harika geometriyle oynamaya devam edersek, o sezon gene bu sene olacaktır.

 

                                                          

Faruk Doğa Üründül
Faruk Doğa Üründül
fdogaurundul@gmail.com
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